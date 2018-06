Lampaert kan leven met derde plaats in Zwitserland, Wellens grapt na ploegentijdrit: "Hadden onze gel niet bij" Joeri De Knop

09 juni 2018

19u00 1

Yves Lampaert derde met Quick.Step Floors: " Niet op ons állersterkst"

Quick.Step Floors klokte in het ‘wereldkampioenenonderonsje’ de derde tijd, na BMC en Sunweb. "Beetje volgens de verwachtingen", vond ‘motor’ Yves Lampaert. "We staan hier niet met onze állersterkste ploeg aan de start, dus wisten we dat het moeilijk zou worden om te winnen. Of ik daarmee kan leven? (lacht) Euh… Ik leef toch nog. Dus: ja. Ik vond ons iets te snel met vijf en later met vier vallen. Soit, we deden ons uiterste best, maar kwamen tekort."

Morgen wordt het werken voor Fernando Gaviria. "Om hem hopelijk één van de paar spurtkansen te laten verzilveren. De rest van deze ronde is niet bepaald mijn ding. Op de slotdag wil ik wél nog eens voluit gaan in de tijdrit in Bellinzona. En voor de rest: vorm kweken in functie van de Tour. Ik heb goeie hoop op selectie. Vandaag voelde ik me opnieuw de beste in de ploegentijdrit, dus denk ik dat ze me goed zullen kunnen gebruiken." (JDK)

Tim Wellens dertiende met Lotto-Soudal: " We hadden onze gel niet bij"

Een nieuwe stunt van Lotto-Soudal, na de derde plaats van het team in de Dauphiné, zat er in de ploegentijdrit van de Ronde van Zwitserland niet in. "Tuurlijk motiveerde de prestatie van Tiesj, Thomas en co. ons. Maar anderzijds betekende het feit dat we onze befaamde ‘Speed Gel’ niet mochten gebruiken toch een kleine handicap." Wellens zei hij het met de glimlach. Kende de reden niet van het verbod, maar lag er voorts niet echt wakker van. "We hebben de gel niet bij, dus hadden we er sowieso niet mee kunnen rijden", gaf hij toe. "Ach, ik vond dat het we al bij al niet zo kwaad deden. Een goeie halve minuut toegeven op Quick.Step Floors: valt mee."

Ook Wellens hoopt morgen stellig op een rustige finale en een massaspurt. "Zo kunnen we Greipel uitspelen. Want André’s winstkansen zijn tien keer groter dan de mijne. Mijn momenten komen nog wel. Stiekem droom ik van een mooi klassement. Maar ik wil het ook niet té luid uitschreeuwen, want in het verleden heeft zich dat al een paar keer tegen mij gekeerd. In Parijs-Nice lukte het dan weer wel, maar die rittenkoers was toch iets minder lastig. Vandaar mijn terughoudendheid." (JDK)