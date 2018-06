Lampaert: "In de finale had ik echt nog overschot, wat een magnifiek jaar", Gilbert: "Was niet gekomen voor tweede plaats" GVS

24 juni 2018

16u35

Wielrennen Yves Lampaert is Belgisch kampioen én bezorgt Quick-Step triomf nummer 42 van het seizoen. "Wat een magnifiek jaar voor het team. In de finale had ik echt overschot"

"In het begin hadden we het niet zo makkelijk toen de ontsnapping van zes weg was", sprak de kersverse kampioen voor de microfoon bij Sporza. "Maar toen hebben we de koers volledig opengebroken. Ik denk dat er veel verrast waren. Vervolgens zat ik in die ontsnapping van 17 renners op mijn gemak en in de finale had ik echt nog overschot. Iets gezegd tegen Philippe Gilbert? Neen. Het is moeilijk om te overleggen in volle finale. Ik kon gaan want hij is de sterkste in de sprint. Het was op die manier belangrijk om de zege binnen de ploeg te houden."

Zege nummer 42 voor de blauwe brigade. "We beleven een magnifiek seizoen. We zijn collectief zo sterk. Het draait. Ik weet niet of dit mijn mooiste zege uit mijn carrière is. Iets wat ik nooit ga vergeten is bijvoorbeeld het WK ploegentijdrit in Qatar. Maar ik ga pas beseffen wat een mooi jaar dit geweest is als ik deze tricolore trui volgend jaar opnieuw ga moeten afgeven", besluit Lampaert.

Philippe Gilbert: "Was niet gekomen voor een tweede plaats"

"Ik houd een heel raar gevoel over aan dit Belgisch kampioenschap", stak Gilbert na afloop van wal. "Ik was naar Binche gekomen om te winnen. Niet om tweede te worden. Maar ik kan die plaats wel relativeren omdat Yves Lampaert uiteindelijk wint en de trui in ons kamp zit. Toen Yves Lampaert in volle finale aanging wist ik dat de tweede plaats het hoogst haalbare zou zijn want Jasper Stuyven reageerde niet op zijn aanval. Normaal gezien wordt de eerste aanval altijd gepareerd. Vandaag dus niet."

"Had er nog een helling in het parcours gezeten, dan zou ik misschien nog naar Yves hebben kunnen rijden", vervolgde Gilbert. "Maar ik wou zijn mogelijke zege ook niet in de weg staan. Vergeet dat niet. We hebben de ploegtactiek netjes afgerond, maar spijtig genoeg heb ik geen derde Belgische titel kunnen behalen en dat knaagt toch serieus."

Jasper Stuyven: "Wist dat ik in de tang zat bij Lampaert en Gilbert"

"Als je met drie voorop komt in de finale en je weet dat de winnaar uit dat groepje komt waar er twee ploegmakkers bijeen zitten, dan moet je niet ver zoeken wie er de verliezer gaat worden", verduidelijkte Jasper Stuyven na afloop.

"Philippe Gilbert en Yves Lampaert zijn geen twee kleine jongens. Ik mocht nog een echte superdag gehad hebben, dan nog zou het me niet gelukt zijn geweest om hier de titel te pakken. Ik wist dat die twee slag om slinger gingen demarreren in de slotkilometers. En dat was dan ook zo. Het was Lampaert die als eerste in de aanval trok. Ging ik naar zijn wiel rijden, dan zou Philippe Gilbert wel van achter mijn rug vetrekken. En dus bleef ik zitten na de poging van Lampaert. Ik hoopte stiekem dat Lampaert zou terug waaien maar dat gebeurde dus niet. Al bij al ben ik toch tevreden met die bronzen medaille. Zeker als je ziet wie op het podium staat en met het feit dat mijn benen de hele dag niet echt fris en sterk aanvoelden."