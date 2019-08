Lampaert: “Ik was er quasi van overtuigd dat ik weg was” MCA/GVS

11 augustus 2019

“Ik heb een mooie prestatie neergezet vandaag”, vertelt Yves Lampaert met de zilveren EK-medaille rond z’n nek. “Ik had graag gewonnen. Ik heb er alles aan gedaan, maar het was onmogelijk om van Elia af te geraken. Op een bepaald moment moet je dan de keuze maken om die medaille te verzekeren. Ik vind niet van mezelf dat ik fouten heb gemaakt.” Lampaert schudde met de finish in zicht stevig aan de boom, maar Viviani dichtte het gat. “Ik was er quasi van overtuigd dat ik weg was. Ik had een vrij mooie kloof, maar dan zag ik Elia vrij snel afkomen. Die heeft daar een serieuze cartouche afgeschoten, maar ook bij mij was het beste eraf.”