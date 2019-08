Lampaert: “Fenomenaal wat Remco gedaan heeft” MCA/XC

08 augustus 2019

17u37

Bron: VTM 0

Yves Lampaert moest vandaag vrede nemen met een zevende plaats op het EK tijdrijden. “Ik miste wattages om mee te doen voor het podium. En Remco? Het stopt niet. Zoveel verschil met de tweede (achttien seconden, red.) op zo’n parcours, is fenomenaal. Ik ben niet echt tevreden over mijn prestatie, want ik mikte op de top vijf. Jammer dat het niet gelukt is.”