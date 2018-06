Lampaert en Campenaerts strijden straks in Anzegem om Belgische tijdrittitel XC

21 juni 2018

07u24

Bron: Belga 0 Wielrennen Straks vindt in het West-Vlaamse Anzegem de 21ste editie van de Belgische kampioenschappen tijdrijden plaats. De elite mannen starten om 15u02 aan de vlakke omloop van 43,2 kilometer (drie ronden van 14,4 km). Titelverdediger Yves Lampaert (Quick-Step Floors) start als 35ste en laatste om 18u04.

De grootste opponent voor Lampaert zal ongetwijfeld Victor Campenaerts (Lotto Soudal) zijn. De Europees kampioen werd vorig jaar - na een val - tweede in Chimay, na in 2016 in Mol wel de Belgische titel te hebben veroverd. De Antwerpenaar werd dit seizoen al derde in de openingstijdrit van de Giro en vierde in de proloog van de Dauphiné.

Lampaert focuste dan weer (met succes) op het Vlaamse klassieke werk. De West-Vlaming won voor het tweede jaar op rij Dwars door Vlaanderen. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Laurens De Plus (Quick-Step Floors) mogen tot de belangrijkste outsiders worden gerekend.

Voor de titelstrijd bij de mannen vinden ook de tijdritkampioenschappen bij de elite zonder contract en elite vrouwen plaats. Titelverdediger bij de elite zonder contract David Boucher start dit jaar opnieuw bij de elite. Bij de vrouwen is Ann-Sophie Duyck, winnares van de laatste vier BK's tijdrijden, de grote favoriete.