Lambrecht stierf aan de gevolgen van gescheurde lever: “Hij had een mirakel nodig” DMM

07 augustus 2019

19u16 10 Wielrennen Twee dagen na de val en het overlijden van Bjorg Lambrecht, heeft teamdokter Maarten Meirhaeghe van Lotto Soudal meer duiding gegeven over de zware valpartij die de jonge renner het leven kostte in de Ronde van Polen.

“Bjorg is overleden aan een grote scheur van de lever die een massieve inwendige bloeding veroorzaakt heeft”, stelt de dokter in een mededeling van de ploeg op de website. “Ten gevolge daarvan heeft hij een hartstilstand gekregen.”

“Bjorg heeft de grootst mogelijke pech gehad door de manier waarop hij ten val gekomen is. Bij dergelijke inwendige bloeding is een mirakel nodig, een mirakel dat Bjorg niet gegund was. De plaats en het tijdstip hadden geen invloed op de gevolgen. Zelfs mocht dergelijk letsel zich in een ziekenhuis voltrokken hebben, is de kans op een slechte afloop reëel.”

In de komende uren volgt meer nieuws over de repatriëring en begrafenis van Lambrecht.