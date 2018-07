Lagere salbutamol-waarde dan Froome, maar deze renners werden wel geschorst DMM

02 juli 2018

13u00 13 Wielrennen Hoewel er in de urine van Chris Froome een salbutamol-waarde van 2.000 nanogram per millilieter werd aangetroffen, werd de renner van Team Sky vrijgesproken. Diego Ulissi en Alessandro Petacchi leverden een lagere dosis (1.000 ng/ml is de toegestane hoeveelheid) af dan Froome, maar zij werden dan weer wel gestraft. Niet alle 'zondaars' moesten echter op de pijnbank.

Ulissi: negen maanden geschorst na salbutamol- waarde van 1.900 nanogram

De laatste renner uit het profpeloton die effectief werd geschorst voor salbutamol heet Diego Ulissi. De Italiaanse springveer testte na de Giro van 2014 positief op het astmamiddel. De uitleg was een acute bronchitis, maar een reconstructie kon nog altijd niet verklaren waarom Ulissi een salbutamol-waarde van 1.900 nanogram per milliliter liet optekenen. Het verdict: een schorsing van negen maanden met terugwerkende kracht.

Petacchi: een jaar geschorst na salbutamol-waarde van 1.352 nanogram

Ook andere Italianen liepen in het verleden tegen de salbutamol-lamp. Alessandro Petacchi testte op 23 mei 2007 positief in de Giro. De spurtbom van het toenmalige Milram had 1.352 nanogram per milliliter in het bloed, waar 1.000 is toegestaan. De Italiaan beriep zich op zijn attest en werd aanvankelijk vrijgesproken door de Italiaanse wielerbond. Een beroepsprocedure bij het TAS kostte hem daarna toch nog één jaar schorsing met terugwerkende kracht.

Piepoli: vrijspraak na medische toelating

Naast Petacchi kreeg ook Leonardo Piepoli af te rekenen met astma-perikelen. De kale klimgeit testte in de Ronde van Italië van 2007 positief op salbutamol, maar werd achteraf wel vrijgesproken. De Italiaan beschikte over medische toelating om de grens van 1.000 nanogram per milliliter te overschrijden.

En ook nog...

Verder nog in de salbutamol-categorie: Oscar Pereiro Sio (vrijgesproken in 2006 wegens administratieve fouten), Tony Rominger (vrijgesproken wegens niet bewezen gebruik) en Miguel Indurain (vrijgesproken wegens niet bewezen gebruik).