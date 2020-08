Laatste kans om deel te nemen aan de Gouden Tour: bekijk hier nog eens alle regels en pak prijzen met jouw ultieme Tourploeg! Redactie

28 augustus 2020

12u43 0 Gouden Tour Nog één keer slapen en het lange wachten wordt eindelijk beloond: de 107de editie van de Tour de France begint. En uiteraard, hoe kan het ook anders, is ook de Nog één keer slapen en het lange wachten wordt eindelijk beloond: de 107de editie van de Tour de France begint. En uiteraard, hoe kan het ook anders, is ook de Gouden Tour weer van de partij.

Meespelen met het grootste wielerspel van ons land is echt súpersimpel. We leggen het even uit:

* Kies 15 renners en verdien met hen elke rit punten. Scoort jouw superkopman, krijgt hij extra punten. In totaal mag je ploeg niet duurder zijn dan 275 miljoen en elke ploeg heeft recht op twee transfers.

* Je mag maximaal drie renners van eenzelfde team in je ploegje hebben.

* De eerste 30 renners per rit krijgen punten, terwijl ook elke gewonnen trui iets oplevert. Ook voor het eindklassement van gele, groene, witte en bollentrui zijn punten te verdienen.

Scoor je met je ploeg, maak je kans op de fenomenale prijzenpot. De eindwinnaar gaat aan de haal met 5.000 euro, ook de tweede (2.500 euro) en de derde (1.000 euro) spekken hun spaarvarken, maar je kan ook mobiele airco’s, stadsfietsen, enzovoort winnen. Ook voor de 25 eersten per speeldag zijn er talloze prijzen te winnen.

Zin om mee te spelen? Surf snel naar www.goudentour.be en stel er jouw ideale team samen. Doet het voor zaterdag 29 augustus 12 uur om geldig te zijn vanaf speeldag 1. Veel succes!

