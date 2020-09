Laatste dag om vol te scoren in de Ardennen: Dirk De Wolf noemt zijn favorieten voor Waals vierluik van de Gouden Klassiekers Sven Van Londersele

29 september 2020

13u07 2 Wielrennen Ben je klaar voor een wielergekke maand oktober? Naast de Giro en de Vuelta krijg je de komende weken ook heel wat klassiekers voorgeschoteld. Morgen starten we met de Waalse Pijl. Dirk De Wolf, ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, vertelt wie zeker in jouw Ben je klaar voor een wielergekke maand oktober? Naast de Giro en de Vuelta krijg je de komende weken ook heel wat klassiekers voorgeschoteld. Morgen starten we met de Waalse Pijl. Dirk De Wolf, ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, vertelt wie zeker in jouw Gouden Klassiekers -ploeg moet zitten.

Het coronavirus heeft de wielerkalender flink hertekend. Het maakt dat we drie dagen na het WK in Imola al starten aan het klassieke najaar. Het parcours van dat wereldkampioenschap sluit door de korte opeenvolging van hellingen nauw aan bij de Waalse koersen. Het WK wordt dus een belangrijke waardemeter voor de Ardennenklassiekers. Dat vindt ook Dirk De Wolf, in 1992 winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. “Het is nog een beetje koffiedik kijken wie precies zal meedoen aan de Waalse klassiekers, maar op het WK zullen we een goede indicatie krijgen van wie in vorm is en vooral wie niet.”

Welke renner moet zéker in jouw ploeg?

De Wolf schuift één naam naar voren die volgens hem een garantie op succes wordt. “Wie in deze vier koersen zeker zal uitpakken, is kersvers wereldkampioen Julian Alaphilippe. Hij is goed uit de Tour gekomen en heeft vorig jaar al bewezen dat hij in deze wedstrijden een rol van betekenis kan spelen. Alaphilippe heeft echt naar de Waalse klassiekers toegewerkt en wil schitteren (ondertussen haakte Alaphilippe wel af voor de Waalse pijl, red.). Bovendien is Deceuninck-Quick-Step een geoliede machine als het op ééndagskoersen aankomt. Bob Jungels, ex-winnaar in Luik, is één van de mannen die in deze races ook hoog kan eindigen.”

De Wolf ziet in het jonge geweld van Sunweb een grote uitdager voor Alaphilippe en de zijnen. “Team Sunweb heeft veel sterke jongens die in de Tour indruk gemaakt hebben. De exponent van dat succes kan de komende weken opnieuw Marc Hirschi worden. Wat hij op zo’n jonge leeftijd (22, red.) al kan, is fenomenaal. Een renner die uitermate geschikt is voor de Waalse koersen.”

En wat met andere renners die pas de Ronde van Frankrijk achter de kiezen hebben? Volgens Dirk De Wolf moest het WK uitsluitsel brengen over hun kansen. “Vroeger was het simpel en kon je op voorhand zeggen wie goed zou zijn in de Ardennenklassiekers. Nu is het door de opeenvolging van races een pak moeilijker. Tour-winnaar Tadej Pogacar heeft in principe zijn laatste troeven in Imola op tafel gegooid, maar het Waalse vierluik is toch wel gesneden koek voor hem. Allan Peiper zei me dat hij straks zelfs de Ronde van Vlaanderen zal rijden. Renners als Michal Kwiatkowski en Alexey Lutsenko zijn dan weer altijd goed en gemotiveerd in deze koersen. En dan zijn er nog Richie Porte, Maximilian Schachmann en Davide Formolo. Goed verteren van de Tour en het WK wordt de sleutel tot succes.”

De Belg die ik met stip bovenaan noteer, is Tim Wellens. Dirk De Wolf

U herinnert zich vast nog het kabinetstuk van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race van vorig jaar. Zeker voor herhaling vatbaar, aldus De Wolf. “Van der Poel zal sowieso op de afspraak zijn in de Amstel, daar hoeft niemand aan te twijfelen. Een parcours op zijn maat in zijn land, hij is daar de grote favoriet. Dan rest alleen de vraag of hij de Pijlen en Luik-Bastenaken-Luik zal rijden.” En wat met Alejandro Valverde, veelwinnaar in de Waalse koersen? “Ik betwijfel of hij met grootse ambities aan de start komt”, is De Wolf duidelijk.

Welke Belgen verdienen zeker een plaatsje in jouw selectie?

Ook enkele van onze landgenoten zijn volgens Dirk De Wolf kanshebber om succesvol te zijn in de Ardennenklassiekers. De ex-ploegleider raadt drie (of zelfs vier) Belgen aan voor jouw Gouden Klassiekers-ploeg. “De Belg die ik met stip bovenaan noteer, is Tim Wellens. Hij heeft dan wel de Tour gemist na een zware val, als hij tijdig in conditie geraakt voor deze koersen, zal hij zeker zijn rol spelen. Wellens heeft in het recente verleden ook al bewezen dat hij het goed doet in deze races (6e in Amstel Gold Race 2018, 11e in Luik-Bastenaken-Luik 2019, red.) en dat hij goed met slechte weersomstandigheden overweg kan. Ik geef daarom Wellens het voordeel op goeie Spanjaarden en Italianen.”

“Naast Tim Wellens zijn er natuurlijk nog Tiesj Benoot en Dylan Teuns die iets kunnen doen in de Ardennen. Benoot heeft een zware Tour achter de rug en rijdt zondag ook het WK, Teuns komt dan weer fris aan de start. Zelfs Wout van Aert zou kunnen presteren in de Waalse klassiekers, hoor. Zeker in de Amstel Gold Race, waar Jumbo-Visma sowieso met een sterk team start en dat rond Van Aert zou kunnen bouwen. Al ligt de focus van Wout wellicht bij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”

Programma Waalse klassiekers:

30 september: Waalse Pijl

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

7 oktober: Brabantse Pijl

10 oktober: Amstel Gold Race

