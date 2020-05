Laat Sagan de klassiekers schieten? Slovaakse media: “Hij rijdt de Tour én de Giro: 42 etappes in 58 dagen” DMM

28 mei 2020

11u06

Bron: Sport Aktuality 0 Wielrennen Streep door de klassiekers voor Peter Sagan? Het lijkt onvoorstelbaar, maar volgens Slovaakse media geeft de drievoudige wereldkampioen dit najaar de voorkeur aan de Tour en de Giro. En dat botst met de nieuwe data van de Vlaamse klassiekers.

“Stuntman Peter Sagan rijdt de Tour en de Giro, hij gaat in 58 dagen 42 etappes betwisten.” Zo luidt de kop op een stuk van het Slovaakse Sport Aktuality. In eerste instantie zou Sagan zich dit seizoen na de Ronde van San Juan en Parijs-Nice richten op de klassiekers. Daarna zou hij starten in de Giro en de Tour. Het WK en de Olympische Spelen zou hij laten schieten.

Nu de coronacrisis de kalender overhoop heeft gehaald, moet Sagan in navolging van veel anderen zijn plannen herschikken. De 30-jarige renner wil volgens Slovaakse media vasthouden aan zijn plan om in de Tour (29 augustus - 20 september) én de Giro te starten (3-25 oktober). Daarrond zou Sagan voor de Strade Bianche (1 augustus) en Milaan-Sanremo (8 augustus) kunnen kiezen.

In tegenstelling tot de Italiaanse klassiekers zou er voor de andere klassiekers geen plaats zijn. Zo staan de data van Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem in direct conflict met een deelname aan de Giro. Nog straffer is dat Sagan dan ook de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) zou laten schieten.

In zijn tien jaar durende carrière als profrenner reed Sagan nog nooit de Ronde van Italië. Dit jaar zou hij dus zijn debuut vieren in de Giro. Al lijkt het moeilijk voor te stellen dat hij er de Ronde van Vlaanderen én Parijs Roubaix voor zou laten schieten. Afstappen halverwege de Giro zou een mogelijkheid zijn om twee grote rondes en de klassiekers te combineren.

Ondertussen maken Sagans ploeg, Bora-Hansgrohe, werk van de voorbereiding op het vervolg van het wielerseizoen. Het team trekt midden-juni op stage naar Ötztal in Oostenrijk. “De regio (een vallei in Tirol, red.) is één van onze sponsors, dus die keuze is logisch. We kunnen er trainen op het vlakke en op hoogte. Onze dokters werken aan een medisch protocol, we splitsen onze kern ook op in kleinere groepen”, klinkt het.

