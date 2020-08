Laagste aantal deelnemers in tien jaar en veel jong geweld: wie doet Van Aert wat vandaag? SVL

20 augustus 2020

11u48 2 Wielrennen Geen Evenepoel, geen Lampaert, geen Wellens. De tegenstand voor Wout van Aert op het BK tijdrijden oogt bijzonder mager. Victor Campenaerts en Thomas De Gendt lijken de voornaamste uitdagers. Maar wie zijn nu de 14 deelnemers die een gooi doen naar de titel in Koksijde?

Met 14 deelnemers kent het BK tijdrijden zijn laagste opkomst in tien jaar. In 2010 behaalde Stijn Devolder zijn tweede driekleur in het tijdrijden tegen amper 11 andere renners. Wie doet Wout van Aert vandaag wat? Dit zijn de 14 deelnemers die straks aan de start komen in Koksijde. Opvallend: veel jong geweld maakt zijn opwachting.

Guillaume Seye (23 jaar, BEAT Cycling Club)

Sinds twee jaar prof bij het intercontinentale BEAT Cycling Club. Behaalde nog geen noemenswaardige resultaten bij de elite. Finishte vorig jaar als 16de op het BK tijdrijden, op 3'07" van Wout van Aert.

Gilles De Wilde (20 jaar, Sport Vlaanderen-Baloise)

Neoprof, debuteert dus op het BK vandaag. Vorig jaar werd hij 18de tegen de klok bij de U23, op 2'23" van winnaar Brent Van Moer.

Florian Vermeersch (21 jaar, Lotto-Soudal)

Aan zijn eerste seizoen bij de grote jongens bezig en zeer beloftevol. Mocht al proeven van het echte werk in de Strade Bianche, maar haalde daar de finish niet. Veroverde vorig jaar de driekleur op de weg bij de U23, maar aan een BK tijdrijden deed hij nog nooit mee.

Jonas Rickaert (26 jaar, Alpecin-Fenix)

Won vijf dagen terug met Dwars door het Hageland zijn belangrijkste profkoers. Haalde vorig jaar net de top tien op het BK tijdrijden, weliswaar op 2'36" van Van Aert.

Jasper De Plus (23 jaar, Circus-Wanty Gobert)

Een youngster om vandaag naar uit te kijken, want werd vorig seizoen tweede in de tijdrit bij de U23. Stond zaterdag ook aan de start van de Ronde van Lombardije, maar haalde de eindmeet niet.

Frederik Frison (28 jaar, Lotto-Soudal)

Een trouwe gezant van Lotto-Soudal die als outsider voor het podium gerekend mag worden. Haalde vorig jaar al knap de vijfde plaats, na kleppers Van Aert, Lampaert, Evenepoel en Campenaerts. Finishte op iets meer dan een minuut van Van Aert. Door de afwezigheid van heel wat toppers ruikt Frison vandaag zijn kans.

Fabio Van Den Bossche (19 jaar, Sport Vlaanderen-Baloise)

Zijn eerste seizoen als prof. Bewees vorig jaar dat hij een degelijke tijdrijder is, met een vijfde plaats op het BK voor de -23 jarigen.

Julien Van Den Brande (25 jaar, Tarteletto-Isorex)

Heeft sinds de jeugdreeksen geen Belgisch kampioenschap tegen de klok meer gereden. Staat dus voor zijn debuut op het BK tijdrijden bij de profs.

Sasha Weemaes (22 jaar, Sport Vlaanderen-Baloise)

Ook voor Weemaes wordt het zijn eerste BK tijdrijden bij de elite. In 2018 nog Belgisch kampioen tijdrijden bij de U23, dus zal zich vandaag zeker willen laten opmerken.

Senne Leysen (24 jaar, Alpecin-Fenix)

Viel vorig jaar tegen de klok net uit de top tien op het Belgisch kampioenschap, finishte als elfde op 2'38" van Wout van Aert. Een jaar eerder haalde hij nog de achtste plaats.

Xandro Meurisse (28 jaar, Circus-Wanty Gobert)

Deed in zijn profcarrière nog maar één keer mee aan het BK tijdrijden bij de profs. Twee jaar geleden werd hij knap zesde.

Thomas De Gendt (33 jaar, Lotto-Soudal)

Eén van de grootste uitdagers voor Wout van Aert vandaag. Reed doorheen de jaren al verschillende tweede en vierde plaatsen bij elkaar, maar winnen deed De Gendt nog nooit op het BK tegen de klok. Kan altijd verrassen en zou in aanloop naar de Tour stilaan in vorm moeten geraken.

Victor Campenaerts (28 jaar, NTT Pro Cycling Team)

‘Vocsnor' beseft dat het moeilijk zal worden tegen een Van Aert in bloedvorm - zeker met zijn rugblessure - maar wil maar wat graag tonen “dat hij de échte tijdrijder is”. Zit ook al enkele dagen in Koksijde om het parcours te verkennen. Kan voor de derde keer de driekleur pakken, na zijn eerdere titels in 2016 en 2018. Stelde vorig jaar als grote favoriet toch wat teleur met een vierde plaats.

Wout van Aert (25 jaar, Jumbo-Visma)

Hoeft de titelverdediger nog voorstelling? Zit in de vorm van zijn leven na zeges in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en een etappe in de Dauphiné. Ook tegen de klok wil hij tonen dat hij opnieuw de beste is. Het enige wat in zijn nadeel kan spelen: sinds zijn val in Pau vorig jaar heeft Van Aert niet meer op een tijdritfiets gezeten. Afwachten of iemand hem écht het leven zuur kan maken vandaag.

