La Redoute voor het eerst ook in Waalse Pijl LPB

25 januari 2018

20u27

Bron: Belga 2 Wielrennen La Redoute, traditioneel scherprechter in Luik-Bastenaken-Luik, wordt dit jaar voor het eerst ook in de Waalse Pijl beklommen. De helling van 2 km aan gemiddeld 8,9 procent is na 82 km de tweede van elf hindernissen in de 82ste editie van de Ardennenklassieker, die sinds 2011 deel uitmaakt van de WorldTour.

De wedstrijd wordt volledig in de provincie Luik afgewerkt. Er wordt op woensdag 18 april voor het eerst gestart op de Esplanade de l'Avenir in Seraing. De aankomst ligt na 198,5 km op de Muur van Hoei, die in de finale twee keer beklommen wordt. "Er is geen centimeter vlak", verklaarde ASO-directeur Christian Prudhomme in Luik.

Zondag 22 april worden er in Luik-Bastenaken-Luik eveneens elf hellingen bedwongen, daarbij één nieuwe: de Côte de Mont-le-Soie (4 km, 6,1 procent) na 152 km. In 'La Doyenne' is La Redoute op 36 km van de aankomst de op twee na laatste helling. Daarna volgen nog de Côte de la Roche-aux-Faucons en de Côte de Saint-Nicolas. De wedstrijd is 258 km lang, start op de Place Saint-Lambert in Luik en komt aan op de Rue Jean Jaurès in Ans.

Prudhomme hoopt dat Alejandro Valverde, die vorig jaar beide klassiekers won, opnieuw zal schitteren in de Ardennen. De 37-jarige Spanjaard is met vijf zeges al recordhouder in de Waalse Pijl en kan in Luik-Bastenaken-Luik met een vijfde zege het record van Eddy Merckx evenaren. "Maar gaat hij na zijn verschrikkelijke val, vorig jaar in de eerste etappe van de Tour de France, opnieuw over al zijn mogelijkheden beschikken?", vraagt Prudhomme zich af. "De Waalse Pijl zal alvast weer op een sterk deelnemersveld kunnen rekenen. Met naast Valverde ook nog Daniel Martin en Dylan Teuns is de volledige top drie van vorig jaar present. Ook Julian Alaphilippe is een specialist en ik weet dat Vincenzo Nibali zowel in Seraing als Luik gemotiveerd aan de start zal staan, net als Romain Bardet en andere ronderenners als Bauke Mollema, Ilnur Zakarin en Warren Barguil."

Beide Ardennenklassiekers krijgen 25 teams aan de start, met daarbij de 18 WorldTour-ploegen. De wildcards voor de Waalse Pijl gingen naar Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, WB-Aqua Protect-Veranclassic, Cofidis, Delko Marseille-Provence KTM, Fortuneo-Samsic en Vital Concept CC, die voor Luik Bastenaken-Luik naar Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, WB-Aqua Protect-Veranclassic, Cofidis, Fortuneo-Samsic, Direct Energie en Aqua Blue Sport.