La Gazzetta dello Sport: “Manuela Fundaçion houdt 10 miljoen euro klaar om wielerploeg CCC over te nemen” MXG

23 juli 2020

12u28

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Wielrennen Volgens de Italiaanse krant ‘La Gazzetta dello Sport’ is de redding van wielerploeg CCC nabij. De Spaanse non-profitorganisatie Manuela Fundaçion zou 10 miljoen euro willen investeren in de oranje formatie van kopman Greg Van Avermaet.

Manuela Fundacion is een Spaanse liefdadigheidsinstelling en trachtte eerder al Mitchelton-Scott over te nemen, maar die deal sprong vorige maand af door problemen met de licentie. Nu richt de instelling zich dus op CCC. Dat gaf al te kennen volgend jaar geen hoofdsponsor meer te kunnen zijn van de ploeg van Jim Ochowicz. CCC, een Poolse schoenen- en handtassenfabrikant, lijdt te veel verliezen door de coronapandemie.

‘La Gazzetta’ schrijft dat Manuela Fundaçion “een zak geld van 10 miljoen euro heeft klaarstaan. Het geld dat de instelling eerst wilde investeren in Mitchelton-Scott zou nu bestemd zijn voor CCC. De organisatie is in vergevorderde onderhandelingen om CCC over te nemen.”