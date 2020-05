L’Équipe publiceert lijst met grootverdieners in peloton: Sagan op één, Van Avermaet Belgische koploper XC

20 mei 2020

10u51

Bron: L’Équipe 1 Wielrennen Peter Sagan is momenteel de best betaalde wielrenner. Dat schrijft L’Équipe. De Franse krant publiceerde gisteren een lijst met grootverdieners in het peloton. Greg Van Avermaet is de enige Belg in de top 19.

L’Équipe gaf in het lijstje de 19 best betaalde renners weer. Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan heeft het grootste salaris: 5 miljoen euro. Chris Froome (4,5 miljoen) is de nummer twee, gevolgd door zijn ploegmakkers Geraint Thomas (3,5 miljoen) en Egan Bernal (2,7 miljoen). Drie renners van Team Ineos in de top vier.

Opvallend: Fabio Aru vervolledigt de top vijf met een salaris van 2,6 miljoen euro. Zijn laatste overwinning dateert van 5 juli 2017. De Sardijn won toen de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk. Bij UAE Team Emirates wist hij nog geen enkele overwinning te behalen.

Michal Kwiatkowski (2,5 miljoen), Julian Alaphilippe (2,3 miljoen), Alejandro Valverde (2,2 miljoen), Vincenzo Nibali en Richard Carapaz (beiden 2,1 miljoen) maken de top 10 compleet. En de eerste Belg? Dat is Greg Van Avermaet op plek 18. De olympische kampioen verdient 1,6 miljoen euro per jaar. Ter vergelijking: Lionel Messi strijkt jaarlijks 131 miljoen euro op (bonussen en sponsorpremies inbegrepen).

Lijstje grootverdieners (volgens L’Équipe):

1. Peter Sagan: 5 miljoen euro

2. Chris Froome: 4,5 miljoen euro

3. Geraint Thomas: 3,5 miljoen euro

4. Egan Bernal: 2,7 miljoen euro

5. Fabio Aru: 2,6 miljoen euro

6. Michal Kwiatkowski: 2,5 miljoen euro

7. Julian Alaphilippe: 2,3 miljoen euro

8. Alejandro Valverde: 2,2 miljoen euro

9. Vincenzo Nibali: 2,1 miljoen euro

- Richard Carapaz: 2,1 miljoen euro

11. Thibaut Pinot: 2 miljoen euro

- Primoz Roglic: 2 miljoen euro

13. Nairo Quintana: 1,9 miljoen euro

- Elia Viviani: 1,9 miljoen euro

15. Tom Dumoulin: 1,8 miljoen euro

- Fernando Gaviria: 1,8 miljoen euro

17. Romain Bardet: 1,7 miljoen euro

18. Greg Van Avermaet: 1,6 miljoen euro

19. Miguel Angel Lopez: 1,5 miljoen euro

