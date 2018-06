Kwiatkowski wint openingsproloog in Dauphiné en Pool van Team Sky is zo ook meteen de eerste leider Redactie

03 juni 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen De openingsproloog in het Criterium du Dauphiné is een prooi geworden voor Michal Kwiatkowski. De Pool van Team Sky legde de 6,6 kilometer in Valence het snelst af en mag morgen de eerste rit in lijn aanvatten in de leiderstrui. Met Victor Campenaerts (vierde) en Jens Keukeleire (achtste) nestelden zich twee landgenoten in de top tien. De Dauphiné geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France.

Voor de renners die vroeg in actie kwamen, stond de wind in het lastigste stuk van de korte race tegen de klok gunstig. Europees tijdritkampioen Victor Campenaerts profiteerde daar ook handig van. De Belg van Lotto-Soudal klokte af in 7'30'' en zette zo een nieuwe toptijd neer. Maar heel lang mocht Campenaerts niet genieten van zijn toppositie.

De Nederlandse sneltrein Jos van Emden dook immers al snel vier seconden onder de tijd van onze landgenoot. En dat de man van LottoNL-Jumbo stevig doorgefietst had, mochten verschillende (tijdrit)toppers ondervinden. Mannen als Matthias Brändle en Bob Jungles beten zich de tanden stuk op de tijd van Van Emden. Maar winnen deed de Nederlander toch niet.

Michal Kwiatkowski stak daar nog een stokje voor. De Pool van Team Sky deelde zijn proloog prima in en dook uiteindelijk ruim een seconde onder de chrono van Van Emden. Kwiatkowski moest enkel de prestatie van zijn ploegmaat Geraint Thomas nog in de gaten houden, maar toen de Welshman in een bocht stevig tegen het asfalt ging, was de Pool zegezeker. Kwiatkowski start morgen als leider aan de eerste rit in lijn.

Laat verjaardagscadeau voor Kwiatkowski: "In de eerste plaats genieten"

Na veertig dagen zonder wedstrijd toonde Michal Kwiatkowski (Sky) zich meteen de beste in de proloog van de Critérium du Dauphiné. Hij trakteerde zichzelf zo op een laat verjaardagscadeau. "Hier ga ik dan ook in de eerste plaats van genieten", aldus de Pool, die zaterdag 28 werd.

In de straten van Valence was Kwiatkowski na 6,6 kilometer een seconde sneller dan Jos van Emden (LottoNL-Jumbo). "Deze overwinning voelt een beetje als een verrassing", zei Kwiatkowski. "Ik heb veertig dagen geen wedstrijd gereden en dan is het altijd afwachten hoe je presteert. Anderzijds heb ik de voorbije weken hard getraind op hoogte en sta ik hier met een goeie vorm aan de start om mij verder voor te bereiden op de Tour. En ik ben ook gestart met het idee dat ik deze proloog kon winnen. Zonder die ingesteldheid lukt het zeker niet."

Een opdoffer voor Sky was de valpartij van Geraint Thomas halfweg de proloog. "Ik hoop dat hij oké is", vertelde Kwiatkowski. "Het was een snelle, moeilijke bocht waar hij viel. Hopelijk valt de schade mee, want hij is zeker een kandidaat voor eindwinst. Wie van ons beiden kopman is? Dat zal de wedstrijd zelf bepalen. Het zwaartepunt ligt op het einde van de Dauphiné. Daar zal alles wel duidelijk worden. Zelf hoop ik mijn goeie klimmersbenen al te vinden, maar als het hier niet gebeurt, dan hopelijk wel in de Tour. Maar eerst wil ik van deze zege genieten. Gisteren (zaterdag, red.) verjaarde ik en misschien was dit wel mijn laatste tijdritwinst in de trui van Pools kampioen."

