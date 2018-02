Kwiatkowski slaat toe in Algarve: ritzege en eindwinst, Pauwels derde in slotetappe: "Opnieuw een goed gevoel te pakken" XC en TLB

18 februari 2018

17u48 1 Wielrennen De laatste etappe van de Ronde van de Algarve was een prooi voor Michal Kwiatkowski. De Pool trok verrassend mee in het offensief en vloerde zijn medevluchters op de slotklim. Serge Pauwels finishte knap als derde. Kwiatkowski snoept meteen ook de eindzege af van ploegmakker Geraint Thomas.

Sinds 2009 komt de Ronde van de Algarve in Malhão aan. Dat was dit jaar niet anders. Eerder stond er wel 171 kilometer op het menu - een lastige tocht met vijf beklimmingen. Dat weerhield onze landgenoten niet om in het offensief te trekken. Liefst negen Belgen in de ruime kopgroep van 31 renners: Jürgen Roelandts, Lawrence Naesen, Jelle Wallays, Philippe Gilbert, Serge Pauwels, Jasper Stuyven, Dimitri Claeys, Timothy Dupont en Frederik Backaert.

Maar de meest opvallende naam voorin: Michal Kwiatkowski. Die laatste stond vooraf op plek twee in het klassement, op negentien tellen van leider én Sky-ploegmakker Geraint Thomas. De grote meute gaf vrij snel vijf minuten prijs. Ging de Pool in extremis de eindzege van de Brit afsnoepen?

Stybar kleurt finale

Zdenek Stybar en Lukas Pöstlberger probeerden de andere avonturiers te verrassen met een uitval, maar het duo kreeg amper speelruimte. Vooral omdat Stuyven zich helemaal opofferde voor Ruben Guerreiro, de Portugese kampioen. Het verschil zakte terug naar twintig tellen, waarna Stybar een versnelling hoger schakelde. Eén ding was duidelijk: de winnaar zat voorin.

De Tsjech van Quick.Step Floors duwde stevig op de trappers en begon met een voorgift van 45 seconden aan de drie kilometer lange slotklim. Voldoende? Neen. Met nog anderhalve kilometer voor de boeg werd hij voorbijgesneld door een ontketende Kwiatkowski. De Pool van Team Sky knalde naar z'n tweede etappezege, én het eindklassement. Guerreiro eindigde als tweede, Pauwels legde beslag op de derde plek. Eerder won Kwiatkowski de Portugese wielerronde in 2014.

Kwiatkowski: "Ik kan Thomas nog onder ogen komen"

Alarmfase rood bij Team Sky in de beginfase de slotetappe. Een omvangrijke kopgroep trok er al snel op uit en dus moest de Britse formatie in actie schieten om de leidersplaats van Geraint Thomas te verdedigen. Maar geen nood: Sky kon deze week in Portugal rekenen op een ijzersterke Michal Kwiatkowski en de Pool glipte mee in de vlucht. Het alarm kon opnieuw worden uitgeschakeld. Uiteindelijk verloor Thomas zijn leiderstrui wel, maar het was Kwiatkowski die hem afsnoepte.

"Ik was blij dat ik mee kon glippen, want anders hadden we inderdaad een probleem gehad", sprak Kwiatkowski achteraf. "Maar ik had ook wel stress, want ik moést het nu wel afmaken. Ik heb afgezien, maar ik mocht niet teleurstellen. Anders zou ik Thomas niet meer onder ogen kunnen komen, nu kan dat gelukkig wel nog. Het is mijn tweede eindzege hier en dat is eerlijk redelijk onverwacht. Mijn doelen volgen immers pas later dit (voor)jaar."

Pauwels: "Ik heb opnieuw een goed gevoel te pakken"

Eén van de negen landgenoten in de kopgroep was Serge Pauwels. De klimmer van Dimension Data eindigde uiteindelijk ook knap als derde en daar was hij ook tevreden mee. "Kwiatkowski was outstanding. Het was echt indrukwekkend hoe hij hier rondreed. Wat mij betreft heeft hij zijn eindzege allerminst gestolen."

"Ik ben tevreden met mijn derde plaats en met mijn ronde in het algemeen. Voor ik naar Portugal kwam, was ik wat op de sukkel, onder meer met de positie van mijn schoenplaatjes. Maar hier heb ik opnieuw een goed gevoel te pakken gekregen. De volgende wedstrijd op mijn programma is Parijs-Nice. Ik heb het parcours nog niet heel goed bekeken, maar blijkbaar staan er toch enkele mooie ritten op de planning. Hopelijk kan ik daar de positieve lijn doortrekken."