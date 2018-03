Kwiatkowski kon niet weerstaan aan de lokroep van 'Vlaanderens Mooiste': "Ik heb de Ronde gemist" Eddy Soetaert

30 maart 2018

21u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Hij liet vorig jaar de Ronde van Vlaanderen links liggen maar dit keer kan Michal Kwiatkowski niet aan de lokroep weerstaan. "Ik heb de Ronde gemist", zegt de Pool. “Die sfeer bij de start en onderweg, daar op de Koppenberg, en het hele parcours lang: je wil het meemaken.”

Hoewel Kwiatkowski piekt naar de Ardense klassiekers en maandag al naar de Ronde van het Baskenland, trekt om die voor te bereiden, maakt hij tussenin toch een ommetje naar de Ronde. "Als je vraagt welke klassieker een renner wil winnen, heb je grote kans dat hij deze aanduidt", zegt hij in het Kortrijkse D-Hotel, waar Team Sky verblijft.

Gisteren verkende Kwiatkowski tachtig kilometer. "Niet specifiek het parcours. We reden wel de belangrijke delen, de Kwaremont, de Paterberg, de Koppenberg, de Taaienberg. Ik wou de stroken nog eens vers in mijn geheugen stoppen en mijn materiaal testen."

In 2016 werd hij maar 27ste maar "Ik weet dat ik beter kan", zegt hij. "In deze koers zit de sterkte in het team. Ik heb gezien hoe Quick.Step-Floors rijdt. Weet je, ik ging elke keer vroeger trainen om de wedstrijden van de voorbije dagen op tv te kunnen volgen. Normaal slaap ik na de training, dan niet. QuickStep regeerde, maar wij hebben met Sky ook een sterke ploeg met Stannard en Moscon en de anderen en wij kunnen ook de koers naar onze hand proberen te zetten."

Wat hij dan sinds zijn zege in de Tirreno deed? "Ik heb hard getraind met ‘heavy sessions’, dit is mijn drukste trainingsperiode, maar nu heb ik een paar dagen ‘recovery’ ingelast voor de Ronde. Ik verbleef twee weken in Menton waar het weer goed was en ik ideaal kon trainen. Neen, ik heb geen spijt dat ik de voorbije wedstrijden niet heb gereden. Ze zagen er heel lastig uit en ik zou onvoldoende hebben gerecupereerd om de Ardense klassiekers te rijden. Maar in de Ronde wil ik toch wel eens diep gaan."