Kwiatkowski kan mederecordhouder worden met derde zege: "Het wordt een grote dag" Bart Audoore in Italië

02 maart 2018

20u41 2 Wielrennen Dat hij met het hart koerst, zegt Michal Kwiatkowski (27). En dus heeft de uittredende winnaar zit weer helemaal opgeladen voor de Strade Bianche, “een unieke koers waar bruutheid en schoonheid samenkomen”.

Ach, misschien overdrijft hij wel, of zijn het mooie praatjes, maar wij kiezen ervoor om Michal Kwiatkowski te geloven als hij beweert dat hij een wielerromanticus is. De ruwheid en heroïek van de Strade Bianche inspireren hem, zegt hij. “De Strade Bianche is een brutale wedstrijd. Het is een koers waarin niet veel spelletjes worden gespeeld, er is strijd van bij de start. Na 100 kilometer ligt het peloton elk jaar volledig uit mekaar. Dit is voor iedereen een speciale race.”

Ook omdat er naast de rauwe strijd ook plaats is voor schoonheid. “Tijdens de koers heb ik geen tijd om eraan te denken, maar voordien en nadien besef ik het elke keer weer. Als ik op training door Toscane rijd, dan vertraag ik om het landschap te zien. En die finish in Siena, op het Piazza del Campo, is de mooiste ooit in de geschiedenis van het wielrennen.”

Dus ja, Kwiatkowski is een fan van de Strade. De Pool kan vandaag een stukje geschiedenis schrijven. Als hij wint, is dat voor de derde keer en hijst hij zich naast recordhouder Fabian Cancellara. Dan krijgt hij ook een grindstrook naar zich vernoemd — een eer die de Zwitser twee jaar geleden al te beurt viel. “Een sector met mijn naam zou wonderlijk zijn”, zegt Kwiatkowski. “Maar ik ga er nog niet aan denken.”

Uit bijgeloof? Neen, eerder om de stress weg te houden. “Ik voel wel een beetje de druk van de uittredende winnaar”, bekent de kopman van Sky. Daarom dat hij blij is dat hij bij zijn ploeg het gewicht niet alleen hoeft te dragen. “We hebben ook Moscon. Gianni en ik kunnen een goed duo vormen, we kunnen om beurt onze kaarten uitspelen.”

De weersomstandigheden — veel regen, nog wat resten sneeuw op de weg — schrikken Kwiatkowski niet af, maar hij is wel op zijn hoede. “In Polen train ik in november en december geregeld in de sneeuw, maar een koers is nog iets anders. Ik heb zelf geen te beste herinneringen aan Milaan-Sanremo van een paar jaar geleden (2013, red.). Het was toen ijskoud. Ik heb in de ploegbus mannen die al tien jaar prof waren zien huilen van de pijn en ellende.”

Ook Kwiatkoswki haalde die dag de finish niet. Maar zulke extreme omstandigheden hoeven we vandaag niet te verwachten. Er wordt een temperatuur van tien graden voorspeld. Met regen erbij kan dat nog altijd koud zijn, “maar alles boven vijf graden betekent dat de sneeuw zal verdwijnen en dat we alleen modder zullen krijgen”, aldus ‘Kwiato’. “Ik denk dat deze editie geweldig wordt.”

“Weet je, de Strade is ook een mentaal spel”, zegt hij. “Je moet klaar zijn voor een harde race. En beseffen dat het kan fout gaan: één lekke band kan ervoor zorgen dat je verliest, ook als je de sterkste bent.”

Of hij de sterkste is, weet hij niet, maar hij heeft wel een goeie voorbereiding achter de rug. De Ronde van Valencia was goed, in de Ronde van de Algarve won hij een rit en het eindklassement. “Maar hier start iedereen weer vanaf nul. Het wordt een grote dag, ook voor mij.”