Kuurne-Brussel-Kuurne deelt nieuwe wildcards uit: Noors team mag voor het eerst meedoen DMM

24 december 2019

13u10

Bron: Belga 0

De deelnemerslijst van de teams aan de 72ste Kuurne-Brussel-Kuurne op zondag 1 maart 2020 krijgt stilaan vorm. Koersdirecteur Peter Debaveye deelde vandaag nog drie wildcards uit. Die gaan naar Bruxelles-Wallonie, het Franse B&B Hotels-Vital Concept en het Noorse Uno-X.

De organisatoren kunnen nog een extra wildcard uitreiken omdat 18 van de 19 WorldTour-teams hun deelname verzekerden. “We zijn er op uitzondering van nog één aan te duiden team bijna volledig uit. Van de 19 WorldTour-teams komt enkel Jumbo-Visma niet aan de start bij ons. Daarnaast kregen eerder al Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise en het Franse Total-Direct Energie een wildcard”, meldt Peter Debaveye.

“Vandaag stuurden we een bevestiging van deelname aan Bruxelles-Wallonie, het Franse B&B Hotels-Vital Concept en het kersverse Proteam Uno-X. Er is dus nog slechts een plaats in te vullen aan onze deelnemerslijst met 25 ploegen. Wij hebben een pak aanvragen binnen gekregen. Natuurlijk geven we steeds de voorkeur aan Belgische teams, daarna kijken naar de buitenlandse ploegen.”

“Uno-X verdiende zijn plaatsje wel bij ons. Het is een ambitieus Noors team, onder de vleugels van Kurt-Asle Arvesen, dat in 2020 de opwaardering maakt naar de status ProTeam. We hopen de komende weken onze laatste ploeg vrij te geven waardoor wij rond zijn wat betreft het deelnemersveld. We rekenen, met ons vernieuwd parcours, alvast op een pittige wedstrijd op 1 maart 2020", verduidelijkte koersdirecteur Peter Debaveye.

Kuurne-Brussel-Kuurne is, na de Omloop, het tweede luik van het openingsweekend in ons land. Dit jaar ging de zege naar de Luxemburgse kampioen Bob Jungels. Hij haalde het na een solo die hij inzette op zowat 15 kilometer van de eindmeet. De Brit Owain Doull werd tweede voor de Nederlander Niki Terpstra. Beste Belg was toen Yves Lampaert op plaats vijf. De laatste Belgische eindzege dateert van 2016 toen Jasper Stuyven het zegegebaar mocht maken.