Küng volgt Evenepoel op als Europees kampioen tijdrijden, Campenaerts grijpt brons XC

24 augustus 2020

17u08 4 Wielrennen De Zwitser Stefan Küng heeft Remco Evenepoel opgevolgd als Europees kampioen tijdrijden. Victor Campenaerts moest vrede nemen met de bronzen medaille.

Op het EK wielrennen in Plouay werden vandaag de medailles in het tijdrijden uitgereikt. Victor Campenaerts mikte op een derde Europese titel. “Met zilver of brons zal hij niet tevreden zijn”, klonk het vooraf bij bondscoach Rik Verbrugghe.

Justin Wolf zette de eerste richttijd van de dag neer. De 27-jarige Duitser klokte af in 31’48”. Even later werd die chrono verpulverd door de Fransman Rémi Cavagna. De renner van Deceuninck-Quick.Step legde het traject nog eens 1 minuut en 13 seconden sneller af.

Campenaerts, die niet veel later finishte, beet zijn tanden stuk op de tijd van Cavagna. ‘Vocsnor’ strandde op vier seconden. Zilver voor de Belg? Neen. Een indrukwekkende Stefan Küng dook liefst zeventien tellen onder de chrono van de Fransman.

