Kritiek op uitdagingen van Remco Evenepoel, die onder meer 50 keer Muur opknalde: “Het lijkt alsof hij extra z’n best moet doen” Redactie

01 mei 2020

09u37

Bron: Kop over Kop, In de leiderstrui 0 Wielrennen 50 keer. Vijftig keer na elkaar reed Remco Evenepoel maandag 50 keer. Vijftig keer na elkaar reed Remco Evenepoel maandag de Muur van Geraardsbergen op. Een straffe stoot die uiteraard over de tongen ging. Ook in Nederland, waar ook wel vragen worden gesteld bij al die zware tochten van het 20-jarige supertalent.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Uitdagingen, uitdagingen en nog eens uitdagingen. Remco Evenepoel wil zich in coronatijden blijven bezighouden en stelt daarom het ene tussendoel na het andere. Het begon midden april geleden met een trainingsrit van 300 kilometer, waarna Evenepoel ook in z’n eentje Luik-Bastenaken-Luik reed en daags nadien liefst vijftig keer de Muur van Geraardsbergen beklom. In totaal zat hij begin deze week iets meer dan 8 uur op zijn fiets, goed voor 216,9 kilometer en 5.145 hoogtemeters.

En zware dag in het zadel die uiteraard de nodige aandacht kreeg. Ook in Nederland, waar de challenges van Evenepoel besproken werden in Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Wielercommentator Jeroen Vanbelleghem stelt zich wel vragen bij de lange tochten van Evenepoel.

“Ik weet niet of het verstandig is om twee dagen op rij meer dan 200 kilometer te fietsen. Bij Jumbo-Visma heeft Merijn Zeeman (sportdirecteur, red.) verteld dat ze bij de ploeg twee tot drie uur mogen fietsen per dag. Af en toe intensief, maar zeker niet te veel. Als ik Remco dan twee dagen op rij meer dan 200 kilometer zie rijden, hoe zit dat dan? Deceuninck-Quick.Step is toch ook een WorldTour-ploeg. Zitten zij of Jumbo-Visma dan helemaal verkeerd?”, aldus Vanbelleghem, die vorige week met Evenepoel terugblikte op zijn zege in de Clásica San Sebastián (zie onder).

“Hoe jonger je bent, hoe sneller je afleiding nodig hebt”

In de podcast komt ook Bobbie Traksel aan het woord. De Nederlandse ex-renner en co-commentator volgt Vanbelleghem deels. “Je gaat er gewoon kapot aan als je het één keer doet, laat staan twee keer (Traksel doelt op challenges van meer dan 200 kilometer, red.)”, zegt hij. “Maar ik snap het wel, hoor. Hoe jonger je bent, hoe sneller je afleiding nodig hebt. Ik vind het mooi dat hij actief is en veel in de pers komt voor zijn sponsor, dat vinden ze daar wel belangrijk. Maar je moet in deze tijd vooral je immuunsysteem goed houden en mentaal niet kapotgaan.”

Commentator Jan Hermsen heeft het ook over het “afbrandeffect”. “Zijn er weleens dagen dat Evenepoel niet in het nieuws is gekomen?”, vraagt Hermsen zich af. “Hij doet leuke dingen en reageert vaak positief, maar het afbrandeffect waar we bij deze jongen zo bang voor zijn, wordt in deze fietsloze periode wel redelijk aangestoken. De focus ligt wel heel erg op Evenepoel. Het lijkt wel alsof hij extra zijn best moet doen.”

“5min lang 490 watt” straffe kerel die @EvenepoelRemco. #clasicasansebastianrelive pic.twitter.com/H1qJdXx0rb Jeroen Vanbelleghem(@ JeroenVanbelle) link

Lees ook:

Uitstel is geen afstel: Remco Evenepoel rijdt in alle stilte 50 (!) keer de Muur van Geraardsbergen op

Uitdaging één voltooid: Remco Evenepoel legt 300 kilometer af voor de zorgverleners

De prik van Evenepoel naar Anderlecht: “Bedankt om me te proberen breken”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.