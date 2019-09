Kritiek op communicatie Verbrugghe na ongelukkige tweet Bart Audoore

11 september 2019

15u16 0 Wielrennen Alsof de selectie voor het WK wielrennen eind september al niet moeilijk genoeg is. Nu is er ook commotie ontstaan over een Twitterbericht van de bondscoach.

Bondscoach Rik Verbrugghe plaatste gisteren een bericht op Twitter waarin hij zijn volgers om raad vroeg voor zijn WK-selectie. “Ik maakte maandag mijn eerste vijf renners bekend (Van Avermaet, Gilbert, Naesen, Teuns en Evenepoel, red.). Wie moet ik volgens jou nog meenemen?”, vroeg hij onder de noemer #IedereenBondscoach.

Ludiek bedoeld, en niks mis mee. Boeiende vraag ook, want elke wielerfan is benieuwd naar wie de drie resterende tickets gaan. Met Benoot, Wellens, Lampaert, Vanmarcke, Stuyven, De Vreese en Declercq zijn er nog zeven kandidaten.

Minder gelukkig is het feit dat Verbrugghe in hetzelfde bericht ook reclame maakte voor zijn fietszaak — “De winnaar mag bij mij een koffie komen drinken in @Veloloft”, schreef hij. Een beetje te opvallend. Wellicht is het geen toeval dat de tweet enkele uren later alweer verwijderd werd.

Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat Verbrugghe opmerkingen krijgt over zijn communicatie. Begin deze maand klaagde Tim Wellens erover dat hij de bondscoach een heel jaar lang niet gehoord had — pas een week geleden was er een eerste keer rechtstreeks contact. “De samenwerking kan beter. Een beetje communiceren met de renners kan toch geen kwaad”, liet Wellens optekenen in Het Belang van Limburg.

Hij voegde eraan toe dat hij het “handiger” zou vinden als Verbrugghe full time in dienst zou zijn bij de wielerbond en niet zoals nu ook nog tijd zou steken in zijn fietsenzaak en zijn job als ploegleider bij Bahrain-Merida.