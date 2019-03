Kristoff zijn lente is nu al geslaagd: “Eén van de mooiste zeges uit mijn carrière” GVS

31 maart 2019

17u02

Bron: Sporza 0

Alexander Kristoff is de verrassende winnaar van Gent-Wevelgem. “Ik ging samen met Fernando Gaviria (zijn ploegmaat bij UAE Team Emirates, red.) naar de finish, maar hij vertelde me dat hij zich niet zo goed voelde. Normaal zou ik de sprint aantrekken voor hem, maar daardoor mocht ik dus zelf mijn kans gaan. Ik vond het goede wiel en bleek op het einde de sterkste van het pak. Ik zie mijn vormpeil stijgen, dat is enkel maar goed nieuws met de Ronde van Vlaanderen in zicht. Al is die koers natuurlijk nog van een andere categorie dan Gent-Wevelgem. Maar dit is een van de grootste zeges uit mijn carrière. Mijn lente is hoe dan ook geslaagd”, vertelde de kersverse laureaat in het flashinterview met Sporza.

Kristoff doet ook nog een klein relaas van de koers. “Tijdens de waaiervorming zat ik in de tweede groep. Gaviria zat in de eerste, dat was héél knap gedaan van hem. Maar alles kwam dan samen, en op de Kemmelberg slaagde ik er in om met de beteren naar boven te rijden en zo mijn wagonnetje aan te haken. Maar ook ik was op het einde moe hoor. Alleen is mijn sprint altijd goed wanneer iedereen kapot zit.”