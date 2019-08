Kristoff wint tweede rit in Deutschland Tour en is nieuwe leider, Evenepoel kan lange solo niet afronden Redactie

30 augustus 2019

16u39 0 Deutschland Tour Alexander Kristoff heeft de tweede etappe in de Deutschland Tour gewonnen. De Noor van UAE Emirates won de sprint van een beperkte groep in Göttingen. Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) werd tweede, Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step) knap derde. Lampaerts ploegmaat Remco Evenepoel schudde een straffe solo uit zijn mouw, maar kon die net niet afronden.

Na zijn straffe overwinningen in de Clasica San Sebastian en op het Europees kampioenschap tijdrijden liet Evenepoel de teugels even vieren. De youngster uit Schepdaal nam wat vakantie en kwam naar Duitsland om zijn conditie op te bouwen met het oog op het WK (tijdrijden). Maar met die conditie lijkt het wel snor te zitten. Dat toonde Evenepoel vandaag.

Gisteren eindigde de jongeling nog anoniem als 69ste in de sprintersetappe, maar vandaag eiste hij wel de hoofdrol op. Evenepoel trok al op ruim 100 kilometer van de aankomst in Göttingen in het offensief en zijn voorsprong groeide snel. De voorgift van onze landgenoot bedroeg maximaal 3'30". Zelfs een onoplettende fietser die plots over het parcours reed, kon onze landgenoot niet uit zijn lood slaan.

In de achtergrond moest klassementsleider Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) de rol lossen en Evenepoel leek even op weg naar een dubbelslag. Maar in de finale kraakte onze jonge landgenoot. Op minder dan tien kilometer van de meet zat het avontuur van Evenepoel erop en een beperkte groep mocht sprinten voor de dagzege en de leiderstrui. Het was uiteindelijk Alexander Kristoff die zich de snelste toonde, hij gooide zijn wiel nog net voor dat van collega-krachtpatser Sonny Colbrelli. Yves Lampaert werd derde. De Deutschland Tour eindigt zondag.