Kristoff stuurt ploegmaat Gaviria boodschap uit Oman: “Ik ben ook nog snel” Marc Ghyselinck in Oman

16 februari 2019

15u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Eerst won Jasper Philipsen in Australië. Dan won Fernando Gaviria twee keer in Argentinië. En nu wint Alexander Kristoff in Oman. Sprinters gaan hard bij het team UAE. Jasper Philipsen komt pas kijken. Maar tussen Gaviria en Kristoff kondigt zich een race in de race aan.

Niet alleen was een Tour de France gered. Alexander Kristoff dacht met een overwinning in de koninklijke sprint op de Champs Elysées ook zijn plaats bij Team UAE veilig te hebben gesteld. Zijn seizoen was tot die laatste zondag van juli 2018 in Parijs nog maar matig geweest. Dat de Colombiaan Fernando Gaviria inmiddels op weg was naar de uitgang bij Quick.Step en een mooi bod van UAE overwoog, dat kon Kristoff toen niet vermoeden.

Gaviria tekende en Kristoff voelde zich bepaald ongemakkelijk. Dat Gaviria een snellere sprint rijdt dan Kristoff, wist de Noorse ex-winnaar van Milaan-Sanremo (2014) de Ronde van Vlaanderen (2015). In 2019 zou niet Kristoff, maar Gaviria de eerste sprinter worden bij UAE.

“Ik ben ook nog snel”, zei Kristoff vandaag. Dat kwam na zijn zege in de eerste rit van de Ronde van Oman. De Noor versloeg aan Suhar Corniche de Franse sprinters Bryan Coquard en Nacer Bouhanni. De Duitser André Greipel, ex-Lotto en nu bij het Franse Arkéa, deed niet mee. Greipel reed lek op tien kilometer voor de streep en kwam in het verhaal niet meer voor.

Recordhouder

Kristoff was blij met de zege. Het was een boodschap uit Oman, voor zijn ploegmaat Gaviria. Maar hij beseft: “Dit zal aan de pikorde in de ploeg niets veranderen.” Gaviria is jonger, Gaviria is sneller. “In een normale sprintetappe zullen we altijd voor Fernando rijden.” Maar Kristoff is taaier. “In de klassiekers doe ik mijn voordeel. Iedereen is vermoeid op het einde van Milaan-Sanremo of de Vlaamse klassiekers. Als de wedstrijden harder worden, wil ik het nog zien wie de snelste is.”

Dat belooft. Kristoff en Gaviria komen samen aan de start van Milaan-Sanremo en dan de Vlaamse klassiekers. Een race in de race is wat er bij Team UAE te gebeuren staat.

Dat zijn zorgen voor later. Voorlopig bekommert Kristoff zich om andere dingen. Hij is recordhouder van het aantal overwinningen in Oman. Vandaag kwam hij uit op nummer negen. Zoals Tom Boonen dat was in de Ronde van Qatar. Boonen won er 22 daar.

Kristoff miste ook geen enkele editie van de Ronde van Oman, sinds die in 2010 voor het eerst op de kalender stond. Alleen Michael Schär, ploegmaat van Greg Van Avermaet, zit net als Kristoff aan tien deelnames. Hoe lang hij nog naar Oman terugkeert? Kristoff: “Zeker één jaar langer dan Schär. Dan ben ik de enige recordhouder.”