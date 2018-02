Kristoff sprint naar zege in slotrit Oman, Lutsenko kroont zich tot eindwinnaar Redactie

18 februari 2018

11u55

Bron: Belga 0 Wielrennen Europees kampioen Alexander Kristoff heeft de slotrit in de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De Noor van UAE haalde het voor Bryan Coquard en Giacomo Nizzolo. Aleksej Lutsenko van Astana is de eindwinnaar in het algemeen klassement.

Here’s a look at the sprint finish on #TOO2018 stage 6 with @GregVanAvermaet crossing in 8th! #Ride_BMC pic.twitter.com/t0jHBcgFo0 BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link

Twee Belgen gingen voor de tweede keer in deze Ronde van Oman mee met de lange aanval: Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen-Baloise) en Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) kregen het gezelschap van vier anderen. In de zesde en laatste etappe lagen er enkele hellingen, waarop Farazijn in de kopgroep moest lossen en het peloton uitgedund werd door BMC en Katusha-Alpecin.

Ondanks de snelheid in het peloton werd het spannend om de laatste overlever van de vroege vlucht te grijpen. De jonge Fransman Rémi Cavagna van Quick-Step Floors toonde zijn hardrijderscapaciteiten. Hij had bij het aansnijden van de laatste lokale ronde van 7,5 kilometer nog een voorsprong van 45 seconden op de sprinters. Drie kilometer voor de finish werd hij toch gegrepen door een verbrokkelend peloton.

In de sprint die volgde, toonde Alexander Kristoff zich de snelste. De Noor klopte de Fransman Bryan Coquard en de Italiaan Giacomo Nizzolo. Voor Europees kampioen Kristoff, die moeizaam aan zijn seizoen was begonnen, is het al het derde jaar op rij dat hij wint op de Matrah Corniche. Drie Belgen haalden de top tien: Amaury Capiot (zevende), Greg Van Avermaet (achtste) en Benjamin Declercq (negende).

In het eindklassement eindigen de Kazach Alexey Lutsenko en de Colombiaan Miguel Angel Lopez voor Astana op 1 en 2. Beste Belg Dries Devenyns bleef zesde. Greg Van Avermaet is zestiende.

Rit 6: uitslag en eindstand

Uitslag:



1. Alexander Kristoff (Noo/UAE-Emirates) in 3u11:29

2. Bryan Coquard (Fra) z.t.

3. Giacomo Nizzolo (Ita)

4. Magnus Cort Nielsen (Den); 5. Nathan Haas (Aus); 6. Davide Martinelli (Ita); 7. Amaury Capiot; 8. Greg Van Avermaet; 9. Benjamin Declercq; 10. Floris Gerts (Ned); 11. Fabien Doubey (Fra); 12. Odd Christian Eiking (Noo); 13. Eros Capecchi (Ita); 14. Jesus Herrada (Spa); 15. Maxime Daniel (Fra); 16. Dries Devenyns; 17. Vincenzo Nibali (Ita); 18. Alexey Lutsenko (Kaz); 19. Gorka Izagirre (Spa); 20. Merhawi Kudus (Eri) ... 36. Xandro Meurisse; 43. Kevin Deltombe; 46. Edward Theuns; 52. Steff Cras; 63. Tim Declercq; 76. Bert Van Lerberghe 0:55; 81. Kenneth Van Rooy 1:22; 89. Boris Vallée 2:07; 96. Aimé De Gendt 2:13; 99. Maxime Farazijn 2:52; 101. Bert De Backer; 105. Baptiste Planckaert 3:22; 108. Jordi Warlop 3:53; 111. Nathan Van Hooydonck 4:30; 114. Kris Boeckmans 5:42

Eindstand:

1. Alexey Lutsenko (Kaz/Astana) in 22u49:50

2. Miguel Angel Lopez (Col) op 0:11

3. Gorka Izagirre (Spa) 0:28

4. Jesus Herrada (Spa) 0:30; 5. Nathan Haas (Aus) 0:32; 6. Dries Devenyns 1:05; 7. Daniel Navarro (Spa) 1:14; 8. Odd Christian Eiking (Noo) 1:24; 9. Merhawi Kudus (Eri) 1:29; 10. Rui Costa (Por) 1:37; 11. Daniel Pearson (GBr) 1:54; 12. Vincenzo Nibali (Ita) 2:02; 13. Fabien Doubey (Fra); 14. Giovanni Visconti (Ita) 2:15; 15. Peter Stetina (VSt) 2:16; 16. Greg Van Avermaet 2:17; 17. Eros Capecchi (Ita) 2:34; 18. Mark Christian (GBr) 3:06; 19. Nicolas Roche (Ier) 3:15; 20. Nicolas Edet (Fra) ... 24. Steff Cras 5:47; 25. Kevin Deltombe 6:23; 31. Benjamin Declercq 8:06; 32. Tim Declercq 9:08; 34. Xandro Meurisse 9:29; 36. Edward Theuns 10:29; 63. Kenneth Van Rooy 20:24; 74. Amaury Capiot 26:56; 82. Jordi Warlop 31:30; 84. Aimé De Gendt 32:47; 90. Nathan Van Hooydonck 35:53; 96. Baptiste Planckaert 38:27; 100. Bert De Backer 41:07; 101. Maxime Farazijn 41:24; 103. Bert Van Lerberghe 43:39; 115. Boris Vallée 1u02:33; 116. Kris Boeckmans 1u05:47 JKE/