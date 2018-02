Kristoff sprint naar zege in slotrit Oman, Devenyns zesde in eindklassement: "Keer met goed gevoel terug" Redactie

18 februari 2018

12u54

Bron: Belga 16 Wielrennen Europees kampioen Alexander Kristoff heeft de slotrit in de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De Noor van UAE haalde het voor Bryan Coquard en Giacomo Nizzolo. Aleksej Lutsenko van Astana is de eindwinnaar in het algemeen klassement.

Here’s a look at the sprint finish on #TOO2018 stage 6 with @GregVanAvermaet crossing in 8th! #Ride_BMC pic.twitter.com/t0jHBcgFo0 BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link

Twee Belgen gingen voor de tweede keer in deze Ronde van Oman mee met de lange aanval: Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen-Baloise) en Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) kregen het gezelschap van vier anderen. In de zesde en laatste etappe lagen er enkele hellingen, waarop Farazijn in de kopgroep moest lossen en het peloton uitgedund werd door BMC en Katusha-Alpecin.

Ondanks de snelheid in het peloton werd het spannend om de laatste overlever van de vroege vlucht te grijpen. De jonge Fransman Rémi Cavagna van Quick-Step Floors toonde zijn hardrijderscapaciteiten. Hij had bij het aansnijden van de laatste lokale ronde van 7,5 kilometer nog een voorsprong van 45 seconden op de sprinters. Drie kilometer voor de finish werd hij toch gegrepen door een verbrokkelend peloton.

In de sprint die volgde, toonde Alexander Kristoff zich de snelste. De Noor klopte de Fransman Bryan Coquard en de Italiaan Giacomo Nizzolo. Voor Europees kampioen Kristoff, die moeizaam aan zijn seizoen was begonnen, is het al het derde jaar op rij dat hij wint op de Matrah Corniche. Drie Belgen haalden de top tien: Amaury Capiot (zevende), Greg Van Avermaet (achtste) en Benjamin Declercq (negende).

In het eindklassement eindigen de Kazach Alexey Lutsenko en de Colombiaan Miguel Angel Lopez voor Astana op 1 en 2. Beste Belg Dries Devenyns bleef zesde. Greg Van Avermaet is zestiende.

Zesde plaats voor Dries Devenyns: "Keer met goed gevoel terug"

Dries Devenyns is zesde en eerste Belg in de eindstand van de Ronde van Oman, op 1:05 van eindwinnaar Alexey Lutsenko. Daarmee was de renner van Quick-Step Floors na afloop van de slotrit bijzonder tevreden.

Devenyns werd in het begin van het seizoen vierde in de eindstand van de Tour Down Under, nu graait hij een zesde plaats mee in de Ronde van Oman. "Ik heb al enkele nuttige UCI-punten verzameld voor de ploeg en ben daar heel blij mee", aldus de renner uit Kluisbergen. "Ik keer met een goed gevoel terug naar België. Dit was een mooie wedstrijd met elke dag enkele zware finales, en dat is toch wel goed voor de conditie."

Devenyns maakt deel uit van de Quick-Step Floors-selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad. "Het openingsweekend in Vlaanderen is iedere keer opnieuw speciaal, toch voor een Belgische renner, ook al is het wielrennen intussen veel globaler geworden. Het is toch fijn om nog eens in Vlaanderen te koersen."

Het nieuwe parcours kent hij nog niet. "Ik moet eerlijk zijn, ik moet de wedstrijd nog eens verkennen en de nieuwe finale ontdekken. Het zal wellicht te vergelijken zijn met de oude Ronde van Vlaanderen, het zal een mooie koers worden. Persoonlijke ambitie heb ik niet, ik wil graag dat onze ploeg wint."

Kristoff boekt eerste seizoenszege: "Heb de code gekraakt"

Winnaar Kristoff scherpte zijn ritzegerecord nog wat aan door de bloemen te pakken in de slotetappe, zijn derde zege op rij aan de Matrah Corniche.

"Zowel in de Ronde van Dubai als ook hier in de eerste rit in de Ronde van Oman liep er telkens iets mis in de sprinttrein", vertelde hij na afloop. "Helemaal onlogisch is dat niet, ik ben nieuw in het team (UAE-Team Emirates). Je moet nog een beetje naar automatismen zoeken, maar het was wel vervelend. Ik ben iemand die graag wint en voelde wel dat ik in goede doen was. Alleen kwam het er nog niet uit, omdat ik nog niet aan sprinten toekwam. In de Ronde van Oman lukte het me al zo vaak, maar nu moest ik tot vandaag wachten. Ik heb de code gekraakt om hier te winnen, wist hoe hier gesprint moest worden. Vanmorgen zaten we samen met de ploeg, werd een plan opgesteld en dit werd goed uitgevoerd met een mooie zege als resultaat. Hier ben ik heel blij mee. Zelfs Rui Costa hielp mee in de leadout, ongelooflijk. Ik denk niet dat hij dat al veel heeft gedaan."

Kristoff is er komend weekend voor het eerst in jaren niet bij in het Belgische openingsweekend, omdat zijn team de uithangborden van de ploeg wil tonen in het land en de ronde van de sponsor (de Ronde van Abu Dhabi, die woensdag start en zondag eindigt, nvdr.). Eerder uitte hij daarover al lichtjes zijn ongenoegen, maar zondagavond antwoordde hij diplomatisch op vragen daarover. "Hier krijg ik de kans om in de zon te rijden", lachte hij. "In de Ronde van Dubai was het niet echt lastig om te koersen, hier in Oman was dat wel het geval. Dus dat was wel goed. We zullen zien hoe ik in de klassiekers presteer. Als ik daar een goede prestatie neerzet, was dit de juiste keuze."

Rit 6: uitslag en eindstand

Uitslag:



1. Alexander Kristoff (Noo/UAE-Emirates) in 3u11:29

2. Bryan Coquard (Fra) z.t.

3. Giacomo Nizzolo (Ita)

4. Magnus Cort Nielsen (Den); 5. Nathan Haas (Aus); 6. Davide Martinelli (Ita); 7. Amaury Capiot; 8. Greg Van Avermaet; 9. Benjamin Declercq; 10. Floris Gerts (Ned); 11. Fabien Doubey (Fra); 12. Odd Christian Eiking (Noo); 13. Eros Capecchi (Ita); 14. Jesus Herrada (Spa); 15. Maxime Daniel (Fra); 16. Dries Devenyns; 17. Vincenzo Nibali (Ita); 18. Alexey Lutsenko (Kaz); 19. Gorka Izagirre (Spa); 20. Merhawi Kudus (Eri) ... 36. Xandro Meurisse; 43. Kevin Deltombe; 46. Edward Theuns; 52. Steff Cras; 63. Tim Declercq; 76. Bert Van Lerberghe 0:55; 81. Kenneth Van Rooy 1:22; 89. Boris Vallée 2:07; 96. Aimé De Gendt 2:13; 99. Maxime Farazijn 2:52; 101. Bert De Backer; 105. Baptiste Planckaert 3:22; 108. Jordi Warlop 3:53; 111. Nathan Van Hooydonck 4:30; 114. Kris Boeckmans 5:42

Eindstand:

1. Alexey Lutsenko (Kaz/Astana) in 22u49:50

2. Miguel Angel Lopez (Col) op 0:11

3. Gorka Izagirre (Spa) 0:28

4. Jesus Herrada (Spa) 0:30; 5. Nathan Haas (Aus) 0:32; 6. Dries Devenyns 1:05; 7. Daniel Navarro (Spa) 1:14; 8. Odd Christian Eiking (Noo) 1:24; 9. Merhawi Kudus (Eri) 1:29; 10. Rui Costa (Por) 1:37; 11. Daniel Pearson (GBr) 1:54; 12. Vincenzo Nibali (Ita) 2:02; 13. Fabien Doubey (Fra); 14. Giovanni Visconti (Ita) 2:15; 15. Peter Stetina (VSt) 2:16; 16. Greg Van Avermaet 2:17; 17. Eros Capecchi (Ita) 2:34; 18. Mark Christian (GBr) 3:06; 19. Nicolas Roche (Ier) 3:15; 20. Nicolas Edet (Fra) ... 24. Steff Cras 5:47; 25. Kevin Deltombe 6:23; 31. Benjamin Declercq 8:06; 32. Tim Declercq 9:08; 34. Xandro Meurisse 9:29; 36. Edward Theuns 10:29; 63. Kenneth Van Rooy 20:24; 74. Amaury Capiot 26:56; 82. Jordi Warlop 31:30; 84. Aimé De Gendt 32:47; 90. Nathan Van Hooydonck 35:53; 96. Baptiste Planckaert 38:27; 100. Bert De Backer 41:07; 101. Maxime Farazijn 41:24; 103. Bert Van Lerberghe 43:39; 115. Boris Vallée 1u02:33; 116. Kris Boeckmans 1u05:47 JKE/