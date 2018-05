Kristoff snelt naar vierde zege op rij in Frankfurt, heroptredende De Plus en neoprof Lambrecht tonen zich XC

01 mei 2018

17u28 3 Wielrennen Alexander Kristoff heeft voor de vierde keer op rij de Eschborn-Frankfurt op zijn palmares gezet. De Noor van UAE Team Emirates haalde het in een sprint van een uitgedund peloton van Michael Matthews en Oliver Naesen. Neoprof Bjorg Lambrecht en de heroptredende Laurens De Plus kleurden de finale.

De renners zijn op 1 mei traditioneel aan zet in de Eschborn-Frankfurt. De laatste drie jaar was Alexander Kristoff telkens aan het feest. Een vierde zege op rij was allesbehalve een evidentie, want onder meer Marcel Kittel, Nacer Bouhanni, Fabio Jakobsen, Fernando Gaviria en Michael Matthews tekenden present. Snel volk genoeg, al werd het parcours deze editie flink wat zwaarder gemaakt. Over 211 kilometer moesten er liefst 3.500 hoogtemeters afgewerkt worden. Niet min. Daarnaast werkte Laurens De Plus na een maandenlange revalidatie zijn eerste wedstrijdkilometers af.

Pas na driekwartier koers wisten zeven renners zich af te zonderen van het peloton. Daarbij één Belg: Antoine Warnier. Onze landgenoot werd vergezeld door Floris Gerts, David Tanner, Daniel Teklehaimanot, Aaron Gate, Yukiya Arashiro en Aleksejs Saramotins. Het zevental reed al snel een voorsprong van vijf minuten wij elkaar, terwijl UAE Team Emirates het werk in het peloton opknapte.

Nadien werd de bonus van de avonturiers flink teruggeschroefd. Het sein voor neoprof Bjorg Lambrecht om de sprong naar voren te wagen. Met succes. Samen met Oostenrijkers Michael Gogl en Gregor Mühlberger lukte de jonge Belg in zijn opzet. Dat trio gooide de vroege vluchters meteen overboord.

Sterke De Plus

De Plus maakte indruk tijdens zijn debuut. De 22-jarige Quick.Step-klimmer snelde met Emanuel Buchmann, Julien Bernard, Grega Bole en Simon Spilak naar de kop van de koers. Op twintig kilometer van de streep hadden de acht leiders een bonus van een minuut op het peloton. Te weinig. De sprintersploegen hadden het onder controle.

Een nieuw sprintersfestival in Frankfurt dus, weliswaar met een uitgedund peloton. Daarin ging Gaviria op liefst 500 meter van de streep aan. Veel te vroeg. Kristoff zag het graag gebeuren, die de sprint uiteindelijk naar zijn hand zette. Michael Matthews moest vrede nemen met de tweede plek, Naesen werd een knappe derde.