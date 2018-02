Kristoff heerst in het Oosten, Viviani strandt op 4de plaats DMM

21 februari 2018

14u31 1 Wielrennen Alexander Kristoff heeft de eerste etappe van de Ronde van Abu Dhabi gewonnen. De Noor van UAE haalde het in de spurt voor Andrea Guardini en Caleb Ewan. Quick.Step-Italiaan Elia Viviani moest zich tevreden stellen met een vierde plaats.

Brute pech voor Mark Cavendish. De Britse spurtbom en tevens ambassadeur van de Ronde van Abu Dhabi viel nog voor de eigenlijke start van de wedstrijd op zijn linkerschouder. Cavendish blesseerde zich in de neutrale zone, sprong weer op de fiets, maar zou na vijf kilometer toch opgeven. Uit veiligheidsoverwegingen, want uiteindelijk zou de Brit enkel een lichte hersenschudding hebben opgelopen.

De etappe zelf had weinig om het lijf. In een wedstrijd van 189 kilometer rond Madinat Sayed zouden vijf renners voor de vlucht van de dag kiezen: Albanese (Bardiani), Caruso (BMC), Skujins (Trek-Segafredo), Planet (Novo Nordisk), Trusov (Gazprom). Uit dat quintet zou Caruso het langst weerstaan, hij werd op 10 kilometer van de aankomst gegrepen.

De sprintploegen maakten zich ondertussen op voor een koninklijke sprint. Quick.Step leek de betere trein te hebben, maar aan de andere kant van de weg knalde Caleb Ewan de debatten écht op gang. De Australiër bracht Guardini en Kristoff in zijn zog mee en die laatste zou er met verve uitkomen. Tweede zege in drie dagen tijd voor de Noor, eerder won hij vorige zondag al de laatste rit in de Ronde van Oman.

"Mijn conditie is goed", aldus de Noor van UAE Team Emirates, "en nu draait ook de sprint perfect uit, dus dit geeft wel vertrouwen voor de klassiekers die eraan zitten te komen."

In de Ronde van Dubai en de openingsrit van de Ronde van Oman was het nog wat zoeken naar automatismen in zijn nieuwe team UAE Team Emirates, maar Alexander Kristoff kreeg dan toch zijn bloemen zondag in Oman en vandaag in Abu Dhabi. "Nochtans is dit een finish die me niet meteen ligt", zei hij na afloop. "Tegen echt snelle jongens en na zo'n rustige etappe ben ik normaal gezien niet snel genoeg, maar op een of andere manier draaide alles vandaag goed uit. Tot diep in de finale verliep alles perfect, alleen verloor ik in de laatste honderden meters mijn leadout-man Roberto Ferrari. Gelukkig kon ik aanpikken in het wiel van Caleb Ewan en hem nog voorbij sprinten. Het feit dat we tegenwind hadden speelde wel in mijn voordeel, dan kan ik mijn kracht nog iets meer uitspelen."

De druk is nu van de ketel voor zijn team dat koerst voor eigen volk in Abu Dhabi en vorig jaar met Rui Costa het eindklassement pakte. "We hebben nu alvast één overwinning beet", zei hij. "Dat neemt al een beetje stress weg, maar het doel blijft natuurlijk het eindklassement. Rui Costa en Fabio Aru zijn gemotiveerd en voor hen is het van belang om zo weinig mogelijk tijd te verliezen zaterdag in de tijdrit. Dan is het aan hen om in de slotrit, de bergetappe, toe te slaan."

