Kristoff heerst in het Oosten, Viviani strandt op 4de plaats

21 februari 2018

14u31 0 Wielrennen Alexander Kristoff heeft de eerste etappe van de Ronde van Abu Dhabi gewonnen. De Noor van UAE haalde het in de spurt voor Andrea Guardini en Caleb Ewan. Quick.Step-Italiaan Elia Viviani moest zich tevreden stellen met een vierde plaats.

Brute pech voor Mark Cavendish. De Britse spurtbom en tevens ambassadeur van de Ronde van Abu Dhabi viel nog voor de eigenlijke start van de wedstrijd op zijn linkerschouder. Cavendish blesseerde zich in de neutrale zone, sprong weer op de fiets, maar zou na vijf kilometer toch opgeven. Uit veiligheidsoverwegingen, want uiteindelijk zou de Brit enkel een lichte hersenschudding hebben opgelopen.

De etappe zelf had weinig om het lijf. In een wedstrijd van 189 kilometer rond Madinat Sayed zouden vijf renners voor de vlucht van de dag kiezen: Albanese (Bardiani), Caruso (BMC), Skujins (Trek-Segafredo), Planet (Novo Nordisk), Trusov (Gazprom). Uit dat quintet zou Caruso het langst weerstaan, hij werd op 10 kilometer van de aankomst gegrepen.

De sprintploegen maakten zich ondertussen op voor een koninklijke sprint. Quick.Step leek de betere trein te hebben, maar aan de andere kant van de weg knalde Caleb Ewan de debatten écht op gang. De Australiër bracht Guardini en Kristoff in zijn zog mee en die laatste zou er met verve uitkomen. Tweede zege in drie dagen tijd voor de Noor, eerder won hij vorige zondag al de laatste rit in de Ronde van Oman.

Top-10 on Stage 1 #RideToAbuDhabi pic.twitter.com/BngIpd3Hmb the Inner Ring(@ inrng) link