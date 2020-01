Kristoff gaat dieper in op voedingsprobleem bij UAE-Team Emirates, Dennis schurkte vorig jaar dan weer tegen een eetstoornis aan DMM

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Van 77,9 naar 84. Het lijkt ongelofelijk, maar het is wel waar. Alexander Kristoff zag door een voedingsprobleem bij UAE-Team Emirates zijn gewicht in de Tour van vorig jaar met zes kilogram toenemen. Rohan Dennis bekende dan weer vorig jaar op de rand te hebben gestaan van een eetstoornis.

Ooit al eens een renner uit de Tour zien komen? Na drie weken koersen zijn het - met enige zin voor overdrijving - halve lijken die in Parijs toekomen. Een beetje logisch ook, gezien de dagelijkse reeks inspanningen van meerdere uren aan een stuk door. Een flink uit de kluiten gewassen bergrit kost makkelijk 5 à 6.000 kcal aan energie. Het gevolg: de meeste renners verliezen gewicht naarmate de Ronde van Frankrijk vordert.

Niet zo voor Alexander Kristoff. De 32-jarige Noor vertelde in een interview bij Cyclingnews dat hij in de eerste week van de vorige Tour op een bepaald moment 6 kilogram zwaarder woog dan in het begin van de koers. Dat kwam niet zomaar. UAE-Team Emirates reed een belabberde Ronde van Frankrijk en dat was volgens de geruchtenmolen te wijten aan een nieuwe sportdrank die het team toen in gebruik nam.

Ook voor Kristoff zelf was er weinig of niets om over naar huis te schrijven. De Noor moest in de Tour af en toe sprintloods Jasper Philipsen laten voorgaan. Met een tweede en twee negende plaatsen vielen ook de resultaten tegen. “De sportdrank was één van de redenen, maar er speelden nog andere dingen”, vertelt hij nu. “De hele ploeg was te zwaar. Ik denk dat ik de Tour begon met een gewicht van 77,9 kg en dat ik na een paar dagen dicht bij de 84 kg zat.”

Nieuwe voedingsbegeleider

“Het probleem was dat we te veel energie opnamen”, gaat Kristoff verder. “Het is moeilijk voor te stellen, maar sommige dagen in de Tour zijn niet zó lastig. Als je dan te veel eet of drinkt, dan neem je veel calorieën op. Het is waar dat onze lichamen met de nieuwe sportdrank te veel water vasthielden en we zo enkele kilo’s bijkwamen. Maar we dikten ook enkele kilo’s aan omdat we simpelweg te veel aten.”

Het probleem lag dus niet uitsluitend bij de nieuwe sportdrank, maar ook bij de medische staf van UAE-Team Emirates. Al vertelt Kristoff dat er wel lessen zijn getrokken uit het voorval. “Het was een eenmalige fout, dit zal niet meer gebeuren. De dokters hebben aan oplossingen gewerkt en in de Vuelta presteerden wel al veel beter. De ploeg heeft ook een nieuwe voedingsbegeleider aangenomen die ons meer advies geeft over hoe we thuis moeten eten. Tijdens de wedstrijden zelf zullen we ook beter opgevolgd worden.”

Dunne grens

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2015 heeft al langer de naam “een dikkerdje” in het peloton te zijn. Bij zijn voormalige werkgever, Katusha-Alpecin, noemden ze hem in 2017 “te zwaar”. Ook het voorbije jaar leek de Noor met een buikje rond te fietsen. “In 2018 was ik lichter, maar toen voelde ik me naar het einde van elke wedstrijd toe helemaal leeg. In 2019 was ik weer zwaarder. Ik zag af tijdens de wedstrijden, maar aan de finish had ik wel nog iets over.”

Het maakte dat Kristoff vorig jaar een geslaagde campagne in de klassiekers neerzette, met onder meer winst in Gent-Wevelgem en een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Die eerste koers won hij door net voor de passage over de Kemmelberg te anticiperen op een aanval van de favorieten. Kristoff kon overleven en bleef zo na de heuvelzone present in de favorietengroep. Aan de streep op de Vanackerestraat in Wevelgem maakte hij het af voor John Degenkolb en Oliver Naesen.

“In het begin van Gent-Wevelgem voelde ik me écht niet goed. Naar het einde toe kreeg ik een beter gevoel. Weet je, het is een dunne grens. Als je te licht bent, dan verlies je power. Vorig jaar was ik misschien net iets té zwaar, maar daardoor had ik wel de kracht en energie om het aan het eind van de koers af te maken.”

Laatste Tour gereden?

In 2020 mikt Kristoff opnieuw op de klassiekers. De Noor laat de Tour voor het eerst sinds 2012 aan zich voorbijgaan. Bij UAE-Team Emirates is Fernando Gaviria de uitverkoren sprinter. Kristoff rijdt daarom de Giro in combinatie met het voorjaar. “Het is moeilijk om in vorm te zijn van Sanremo tot Roubaix én dan nog eens klaar te zijn voor de Giro”, vertelt hij nog.

“Ik zet in de eerste plaats alles op de klassiekers. Als ik het daar goed doe, dan is mijn seizoen sowieso geslaagd. De combinatie met de Giro is niet ideaal, maar daarnaast heb ik ook nooit echt vakantie gehad in de zomer met mijn kinderen. Papa zat altijd in de Tour, dus het wordt leuk om wat tijd met hen door te brengen. Ik hoop er in de toekomst wel terug te keren, maar je weet nooit. Misschien heb ik mijn laatste Ronde van Frankrijk al gereden.”

Dennis vorig jaar op de rand van een eetstoornis

Naast de woorden van Alexander Kristoff kwam vandaag ook een getuigenis van Rohan Dennis. De Australiër bekende bij Adelaide Advertiser dat hij vorig jaar op de rand van een eetstoornis stond. De wereldkampioen tijdrijden had moeite om zijn gewicht onder controle te houden. Te meer omdat hij zichzelf veel druk oplegde om het te maken als klassementsman bij Bahrain-Merida. Bij INEOS laat hij die ambitie dit jaar varen. Dennis mikt op de Giro en de olympische tijdrit.

“Ik dacht vorig jaar dat ik fysiek wel in staat was om uit te groeien tot een klassementsrenner, maar ik wist niet of ik de opofferingen die daarmee samengaan kon brengen. Ik at té vaak wel en té vaak niet. Ik ga eerlijk zijn, ik zat op de rand van een eetstoornis”, aldus Dennis. “Als ik een pint zou drinken, zou ik me schuldig voelen en de volgende dag niets eten op training. Na de training at ik zo weinig mogelijk en begon ik opnieuw. Je voelt je slecht, maar je gaat door.”

Ook in de voorbereiding op zijn wereldtitel in Yorkshire had de 29-jarige Australiër het moeilijk om zijn gewicht onder controle te houden. “Mijn gewicht was tot 68 kilogram gedaald. Hoofdzakelijk door de stress voor het WK. Daardoor at ik elke avond 100 tot 300 gram chocolade bovenop mijn normale voeding. Uiteindelijk eindigde ik met creatine en proteïnepoeder om weer op mijn tijdritgewicht van 70 à 71 kilogram te komen.”

Dennis is naar eigen zeggen iemand die van nature uit niet supermager is zoals de meeste klimmers en klassementsmannen. “Ik kijk nu niet meer in de spiegel om te zeggen tegen mezelf ‘je bent te mager’. Het is het niet waard om een eetstoornis te hebben. Ik voel me er goed bij dat ik met het tijdrijden al in iets de beste van de wereld ben.”