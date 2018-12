Yves Lampaert: “De winnaar staat symbool voor een nieuwe, sterke generatie” Joeri De Knop

05 december 2018

09u00 0 Kristallen Fiets Op Museeuw kan hij rekenen. Ook Van Aert, Benoot en De Gendt tippen hem. Wint Yves Lampaert (27) vanavond de Kristallen Fiets? Zou zomaar kunnen. “De laureaat staat hoe dan ook symbool voor een nieuwe, sterke generatie.”

Boonen heeft een punt. Dwars door Vlaanderen, een nationale tricolore, het WK ploegentijdrijden: borrelhapjes zouden het zijn geweest, in tempore belli. Maar tijden veranderen. In het licht van de huidige Belgische prestaties reed Lampaert een sterk seizoen. De West-Vlaming heeft zeker zijn plaats in het lijstje Kristallen Fiets-kandidaten. “Méér dan die tweede opeenvolgende Dwars door Vlaanderen sprong het BK eruit”, vindt hij zelf. “In Binche wilde ik bewijzen dat ik écht wel ‘een goeie coureur’ ben. En dat lukte ook.” Lampaert sloeg toe op zíjn terrein: een klassiek parcours met de nodige portie kasseien. “Een magisch moment. Ook die huldiging als kampioen en alles wat er bij kwam kijken, was héél speciaal.”

Of die ene, gemiste Tourritzege in de etappe naar Roubaix hem helemaal over de streep had kunnen trekken? “Mogelijk”, zegt Lampaert. “Misschien had ik het iets anders moeten aanpakken. En zat er meer in. Maar bon, het was mijn allereerste Tourervaring. Nooit eerder bevond ik me in de grootste en belangrijkste wielerrace ter wereld in zo’n bevoorrechte positie. Het gaat dan over fracties van seconden. Instant beslissingen die je moet nemen met een hartslag van 200. (lacht) Niet evident.” Welke naam vanavond in Vilvoorde ook uit de verzegelde envelop komt, een bleke laureaat wordt het volgens Lampaert niet. “Er is een nieuwe, sterke generatie opgestaan. Dat is chic. De winnaar staat daar symbool voor.”

“Grote klassieker is het doel”

Boonen heeft afgehaakt, Terpstra is weg, Gilbert wordt een jaartje ouder. Dus ziet Patrick Lefevere Lampaert in 2019 graag definitief doorbreken. “Ik heb Yves een stevige contractaanpassing gegeven. Hij wil graag kopman zijn, wel hij is het nu. Voortaan is het niet meer van mogen, maar van móeten”, gaf hij een ferm signaal in onze maandagkrant. Lampaert is zich daar van bewust. “Ze weten wat ik kan. Logisch dus dat ze méér van me verwachten. Een grote klassieker moet het doel zijn. Niet simpel, als je bekijkt hoeveel jongens van die nieuwe generatie nu al enkele jaren zitten te ‘duwen’. De puzzel moet passen. ‘Oli’ Naesen, bijvoorbeeld, reed een machtig sterk voorjaar, had een klassieke zege in de benen, maar werd afgeremd door een overdosis tegenslag. Hopelijk kan ik het waarmaken. De driekleur geeft me alvast vleugels. De Kristallen Fiets zou pas écht een motivator zijn.”