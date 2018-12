Wint Van Avermaet Kristallen Fiets voor de vijfde keer op rij? “Moeilijk om er één favoriet uit te pikken” Merijn Casteleyn/TLB

04 december 2018

08u24

Bron: VTM 0

Morgen wordt de Kristallen Fiets uitgereikt. Greg Van Avermaet kan voor de vijfde opeenvolgende keer winnen, maar verwacht de Waaslander dat ook? “Er zijn dit jaar toch een aantal renners doorgebroken, zoals Yves Lampaert. En ook Tim Wellens reed weer een heel sterk seizoen”, blikt Van Avermaet vooruit bij VTM. “En dan waren er nog enkele andere mannen, zoals Campenaerts, die ook sterke prestaties hebben geleverd. Dus ik denk dat we met vijf à zes mannen echt op een deftig niveau zitten, maar dat het moeilijk is om er één favoriet uit te pikken. En dan zit ik misschien in de minst gunstige situatie omdat ik al vier keer gewonnen heb.”