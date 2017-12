Wielerwereld vol lof over Van Avermaet: "’t Zal geen 3 jaar meer duren voor hij Ronde wint" BF/DNR/XC/DMM

23u58 0 BELGA Kristallen Fiets Is Greg Van Avermaet de terechte winnaar? En moet hij nu de Ronde van Vlaanderen 2018 winnen? Met die twee vragen trokken wij naar tien stemmen uit de wielerwereld en dit zijn hun antwoorden.

1. Is Greg Van Avermaet de terechte winnaar?

2. Moet Van Avermaet nu de Ronde van Vlaanderen 2018 winnen?

Nick Nuyens : «Ronde komt niet op bestelling»

1. «Dat Greg Van Avermaet nog maar eens zichzelf opvolgt, is geen verrassing. Natuurlijk is het schitterend wat Gilbert heeft gedaan. Pure klasse, die zeges in de Ronde en de Amstel Gold Race. Maar op de keper beschouwd waren dat twee uitschieters, ­terwijl Greg de lijn langer heeft doorgetrokken en alweer uitblonk in regelmaat.»

2. «Eigenlijk zal er niets veranderen voor Greg. De Ronde is sowieso een hoofddoel in zijn voorjaar. Dat blijft. Of hij ze ooit wint? Als hij er niet mag van dromen, dan niemand. Anderzijds, winst in de Ronde van Vlaanderen komt niet op bestelling. Maar het kan absoluut.»

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Nick Nuyens met Lynn Peeters.

Jo Planckaert : «Greg moet die leemte opvullen»

1. «Als je ziet wat voor jaar hij had, is Van Avermaet zeker de terechte winnaar. Toch had ik het niet erg gevonden mocht Gilbert de Kristallen Fiets gekregen hebben. Wat een geweldig nummer voerde hij op in de Ronde van Vlaanderen. Daar spreken ze binnen vijftien jaar nog over.»

2. «Van Avermaet moet zich nu 200 procent focussen op de Ronde van Vlaanderen. Waarom? Hij moet die leemte op zijn palmares opvullen. Een tweede Parijs-Roubaix is ook wel mooi, maar mensen onthouden nu eenmaal wat je niet gewonnen hebt. Daarom mijn raad: vol voor die eerste zege in ‘Vlaanderens Mooiste’.»

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Jo Planckaert met partner.

Tim Declercq : «Wat ‘Phil’ deed in Ronde was uniek»

1. «De logische winnaar. Voor onze ploeg is het spijtig dat Gilbert hem niet wint. De manier waarop hij de Ronde van Vlaanderen naar zijn hand zette, was echt uniek. Maar wat Van Avermaet heeft gedaan als nummer één is dat natuurlijk ook. Ik gun het Greg dus absoluut niet minder, zeker na zo’n sterk voorjaar.»

2. «Nu wordt er uiteraard wat gepusht richting de Ronde van Vlaanderen voor Greg. De mensen zouden dat graag zien gebeuren. Maar er zijn veel ­kapers op de kust en dan zit hij ook nog met het fenomeen Sagan. Het hangt van kleine dingen af. Als alles in de plooi valt, dan kan het zeker voor Van Avermaet.»

Photo News Tim Declercq met partner.

Michel Pollentier: «Tip: niet té hard jagen op de Ronde»

1. «Ik denk wel dat Greg de verdiende winnaar is, ondanks de stevige concurrentie van ­Gilbert. Het was een serieuze krachttoer in de Ronde van Vlaanderen. Van Avermaet had het voordeel nummer één te zijn en dat heeft de doorslag gegeven. En zijn voorjaar was natuurlijk ook fenomenaal.»

2. «Volgens mij zit Greg er wel een beetje mee, met die Ronde. Hij wil hem al een aantal jaar winnen en hij zei zelf ook dat Roubaix niet zijn gedroomde klassieker is. Hij moet opletten dat hij er niet té veel op zit te jagen. Ik herinner me hetzelfde van Sean Kelly en die zou de Ronde uiteindelijk nooit winnen.»

Marc Sergeant: «Ronde moet hem ­beter liggen dan Roubaix»

1. «Ik vond het een close call, maar Van Avermaet verdient het omdat hij net iets meer zeges gepakt heeft dan Gilbert. En als nummer één eindigen in de WorldTour is niet vaak voor een Belg weggelegd. Anderzijds, ­zoals Gilbert de Ronde en de ­Amstel Race won, was ook straf.»

2. «Greg heeft het juist verwoord. Hij moet gewoon proberen de koersen te winnen waaraan hij deelneemt. Uiteraard wil hij ooit de Ronde winnen, maar het is verstandig om dat niet te luid te roepen. In principe moet de Ronde hem beter liggen dan Roubaix, maar als ik zonet nog eens zijn sprint in Roubaix terugzag, zeg ik ook: il faut le faire.»

TDW Marc Sergeant met Christel.

Rik Verbrugghe: «Hij kan heel voorjaar op hoog niveau rijden»

1. «Uiteraard is het verdiend. ­Gewoonweg de terechte winnaar. En dat zeg ik niet omdat Van Avermaet mijn schoonbroer is. Hij sloot het wielerjaar af als nummer één van de wereld, dan is het logisch dat hij tot beste renner van België wordt verkozen. Die prijs doet hem zeker deugd, de Kristallen Fiets is de mooiste trofee van ons land.»

2. «Van Avermaet hoeft niet te ­pieken naar de Ronde van ­Vlaanderen. Hij heeft het gewoon in zich om een heel voorjaar lang op een hoog niveau te rijden. En als hij dan de Ronde wint, dan is dat voor hem mooi meegenomen.»

TDW Rik Verbrugghe met Claudia, de zus van winnaar Greg Van Avermaet.

Johan De Muynck: «Alles gedaan voor die nummer 1-plek»

1. «Greg is uiteraard een mooie winnaar. Hij heeft het verdiend, zeker op basis van zijn jaar als nummer één. Dat heeft het hem toch een beetje gedaan. Hij heeft daar ook enorm veel energie ingestoken. Laat op het seizoen nog koersen met een iets mindere vorm in Quebec, je moet het maar doen.»

2. «Ja, en nu de Ronde van Vlaanderen... Het wordt ­alleszins niet gemakkelijk. De ­tegenstand is niet min. Greg moet vooral zorgen dat hij zich er niet te veel op focust. Dan wordt het nog moeilijker. Het zou natuurlijk wel mooi zijn. Ik gun het hem alleszins van harte.»

Julien Vermote: «Krachttoer Gilbert maakte het spannend»

1. «Greg is een verdiende winnaar, al denk ik wel dat het niet zo veel gescheeld heeft door de krachttoer van Gilbert in de Ronde van Vlaanderen. Dat was recht vanuit de oude doos. Van Avermaet heeft er wel het ganse jaar gestaan als nummer één. Dat heeft de doorslag gegeven.»

2. «De Ronde van Vlaanderen? Dat kan zeker voor Greg. Maar dan moet het plaatje ­helemaal kloppen op zo’n dag. Geen valpartijen enzovoort. Daarnaast is de concurrentie ook niet min. Het zou mooi zijn voor hem.»

TDW

Jens Debusschere: «’t Zal geen 3 jaar meer duren voor hij Ronde wint»

1. «Tuurlijk is het terecht. Het was kiezen tussen de Ronde en Parijs-Roubaix, maar persoonlijk vind ik Roubaix iets mooier en kijk ik er meer naar uit omdat ik daar bij de jeugd ook goed was. Van Avermaet ziet ook zijn regelmaat beloond: hij is al vier à vijf jaar de beste coureur van België.»

2. «De Ronde is elk jaar zijn ­grote doel, en al de rest ­errond kan hij meepikken. Dat zal in 2018 niet anders zijn. Het zal Van Avermaet ooit wel eens meezitten in de Ronde. Het is de enige koers in Vlaanderen die hij nog niet won, maar het zal geen drie jaar meer duren.»

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Jens Debusschere met Kelly Roelandts.

Yves Lampaert: «‘Phil’ en Greg ­ verdienden het allebei»

1. «Gilbert en Van Avermaet verdienden de Kristallen Fiets allebei. Ze hebben een voorjaar gereden waar heel veel renners jaloers op zijn. Dat Van Avermaet ook de eindzege pakte in het WorldTour-klassement, heeft volgens mij de doorslag gegeven. Dat was de bekroning van een knap jaar, voor Van Avermaet en bij uitbreiding alle Belgen.»

2. «Dat Greg de Ronde kan winnen, ziet iedereen wel. Hij is er al een paar keer dichtbij geweest en zal in de toekomst ongetwijfeld nog de kans krijgen om te winnen. Bovendien denk ik dat hij na zijn sterk seizoen zal blaken van het vertrouwen. Met Jürgen Roelandts heeft Van Avermaet er bovendien een sterke ploegmaat bijgekregen.»

TDW Yves Lampaert met z'n vriendin.