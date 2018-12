Wie is Martin Maes, de man die van Tom Boonen gerust de Kristallen Fiets mag winnen? TLB

Een Nederlandstalige pagina op Wikipedia heeft Martin Maes (21) nog niet, een zilveren WK-medaille wel. Én een bekende fan: Tom Boonen. Dat zegt onze vaste wieleranalist in zijn vooruitblik richting de Kristallen Fiets. Maes, een 21-jarige endurospecialist die zich ook omschoolde tot downhiller, zette in 2018 de stap naar de wereldtop.

Eind mei kroonde Maes zich in de bossen van het Waalse Neupré tot Belgisch kampioen in de enduro. In die categorie leggen mountainbikers vooral dalende, maar soms ook vlakke of oplopende stukken af. Enkel de dalende stukken worden echter gechronometreerd, de andere stroken moeten doorgaans enkel binnen een bepaald tijdsbestek worden afgehaspeld. Ook in 2014, 2016 en 2017 pakte Maes al de Belgisch kampioen in de discipline.

Ook buiten de Belgische landsgrenzen deed Maes in 2018 overigens van zich spreken. Eind augustus bewees de Belg dat hij in het downhill de kloof met de wereldtop in sneltempo aan het dichten is. In erg natte omstandigheden won Maes de Wereldbekermanche in het Franse La Bresse. Hij was zo de eerste mounainbiker ooit die in het zelfde seizoen een WB-manche kon winnen in de enduro- en in de donwhillklasse. “Ik geloofde niet dat dit mogelijk was”, zei Maes, wiens specialiteit naar eigen zeggen altijd de enduro is geweest. “Het voelt goed om de downhillers te verslaan op hun eigen terrein. Dit is de beste prestatie van mijn carrière.”

Tintin

Wist Maes toen veel wat er ruim twee weken later zou volgen op het WK mountainbike in het Zwitserse Lenzerheide. De Luikenaar kroonde zich er tot vicewereldkampioen in de niet-olympische discipline, de Franse wereldkampioen en titelverdediger Loïc Bruni daalde als enige (amper 213 duizendsten van een seconde sneller) sneller af. Maes verwierf op slag internationale faam en hij kreeg de bijnaam ‘Tintin’, omdat onder zijn helm steevast een kuif verscholen zit.

‘Tintin’ werd na het WK nog onder meer tweede in een manche van de World Enduro Series, maar zijn boerenjaar eindigde toch wat in mineur. Maes brak zijn rechterhandhand tijdens een race en stond daardoor zes weken aan de kant. Een lastige periode, zo gaf hij aan. En onze landgenoot staat ook voor een lastige beslissing, want de hij wil na dit seizoen kiezen waar zijn toekomst ligt: de enduro of het downhill. aar 2018 zal toch vooral het jaar blijven waarin hij de stap naar de wereldtop zette.

Dit zei Tom Boonen over Martin Maes:

“Het was best ­schrikken toen ik ene Martin Maes op de shortlist zag staan”, aldus Maes. “Endurospecialist die zich omschoolde tot downhiller, een Wereldbekermanche won, zilver pakte op het WK en ondertussen ook blééf schitteren in zijn oorspronkelijke ­biotoop! Fuck zeg, hoe is me dát in ­godsnaam kunnen ontgaan? Je moet als mountainbiker maar eens proberen te scoren op het allerhoogste niveau. Niet simpel, hoor. Martin mag van mijn part winnen. Al was het maar om zijn ­discipline eens onder de aandacht te brengen.”