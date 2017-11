Wie is de beste Belgische wielrenner van het afgelopen seizoen? Marc Ghyselinck

08u00 0 TDW Kristallen Fiets Scheelt het een krappe fietslengte, zoals in de E3 Harelbeke? Of zal de voorsprong groter zijn? Zoals in de Ronde van Vlaanderen, die Gilbert won, en waar Greg Van Avermaet niet op de foto stond. Zelfs al werd hij tweede. In Parijs-Roubaix, gewonnen door Van Avermaet, deed Gilbert zelfs niet mee. Wie dan? Wie is de beste Belgische wielrenner van het afgelopen seizoen?

In de beste traditie van een oude rivaliteit nemen Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet het volgende week nog een keer tegen elkaar op. Woensdag 6 december, dan is de uitreiking van de Kristallen Fiets, het jaarlijkse referendum van deze krant, dat de beste renner van het afgelopen seizoen bekroont.

TDW In E3 Harelbeke was Van Avermaet de snelste, voor Gilbert en Naesen.

Tussen Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet moet het gaan. Kan het anders? Wout van Aert is wereldkampioen veldrijden. Jammer voor Van Aert dat dat veldrijden geen mondiale sport is. Dat is het wielrennen op de weg natuurlijk wel. En Van Avermaet en Gilbert excelleerden. De eerste met overwinningen in de Omloop, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. De tweede met zeges in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.

AP Philippe Gilbert komt eenzaam over de streep in de Ronde van Vlaanderen.

Zo bekeken is de stand 4-2, in het voordeel van Van Avermaet. Aan de stemmers, een jury van wielerjournalisten, oud-kampioenen, ex-winnaars van de Kristallen Fiets en andere wielerprominenten, is het dan om uit te maken hoe zwaar deze overwinningen wegen. Dan weten we of Gilbert voor de vijfde keer de Kristallen Fiets wint. Dan wel of Greg Van Avermaet voor de vierde keer op rij de beste Belgische wielrenner van het jaar zal zijn geweest.

