Wie anders dan Patrick Lefevere? 'The Godfather' voor vijfde keer ploegleider van het jaar

20u23 0 Jan De Meuleneir - Photo News KNOKKE, BELGIUM - DECEMBER 06 : Romanie Schotte handing over the award for coach of the year at Patrick Lefevere pictured during the 26th Kristallen Fiets awards 2017 at the Grand Casino Knokke on December 06, 2017 in Knokke, Belgium, 6/12/17 ( Photo by Jan De Meuleneir / Photonews Kristallen Fiets De eerste hoofdvogel op het Gala van de Kristallen Fiets is afgeschoten door niemand minder dan Patrick Lefevere. De manager van Quick.Step Floors won voor de vijfde keer in zijn loopbaan de prijs voor ploegleider van het jaar. Lefevere was ook in 2000, 2004, 2006 en 2013 al de beste ploegleider/manager.

Een echte verrassing is het niet, Patrick Lefevere die voor de vijfde keer op het podium van de Kristallen Fiets mag klimmen. De West-Vlaming gold na een nieuw grand cru-jaar voor Quick.Step Floors als de te kloppen man voor de prijs van ploegleider van het jaar. Lefevere leidde zijn team voor het zesde jaar op rij naar de meeste seizoensoverwinningen van alle profploegen.

Dit jaar realiseerde Quick.Step 56 profzeges met uiteraard de Ronde van Vlaanderen als uitschieter. Verder kroonden Marcel Kittel en Fernando Gaviria zich tot zegekoningen van het jaar met 14 overwinningen. "2017 was een jaar waarin kwaliteit en kwantiteit aanwezig waren. Ook de manier waarop we koersen heeft me veel plezier gedaan. We jagen de overwinningen niet na, we maken de koers. Haal onze aanvalslust weg en heel veel koersen worden saai. Als het over sprinten gaat, hebben we een gedrilde school en ook waaiers zijn van ons", liet Lefevere twee dagen geleden nog in onze krant optekenen.

"Als de ploeg de ketting is, ben ik de laatste schakel"

Met een vijfde prijs voor ploegleider van het jaar komt nu uiteraard de kers op de taart. Lefevere volgt op de erelijst bondscoach Kevin De Weert op. Leuke kanttekening: 'The Godfather' ontving in het casino van Knokke de prijs uit handen van Miss België Romanie Schotte. Het achternichtje van oerflandrien Briek Schotte.

Lefevere was uiteraard in de wolken met zijn prijs. "Dit is niet de bekroning van één man, maar van een hele ploeg. Ik ben de laatste schakel van de ketting en ik moet er enkel voor zorgen dat de renners doen wat ze moeten doen. En daarna de mensen daarrond."

Erelijst ploegleider van het jaar:

2000 Patrick Lefevere & Johan Bruyneel

2001 Jef Braeckevelt

2002 Johan Bruyneel

2003 Johan Bruyneel

2004 Patrick Lefevere

2005 José De Cauwer

2006 Patrick Lefevere

2007 Johan Bruyneel

2008 Johan Bruyneel

2009 Johan Bruyneel

2010 Marc Sergeant

2011 John Lelangue

2012 Carlo Bomans

2013 Patrick Lefevere

2014 Walter Planckaert

2015 Walter Planckaert

2016 Kevin De Weert

2017 Patrick Lefevere

