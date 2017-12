Waarom Van Aert geen kans maakt op de Kristallen Fiets: “Als een Belg de Ronde of Roubaix wint, kan je als crosser de trofee vergeten” XC

Bron: Eigen berichtgeving 6 Photo News Kristallen Fiets Vorig jaar eindwinnaar van de DVV-Trofee en de Wereldbeker. Daarnaast zette hij ook nog eens het BK én WK op zijn palmares. En toch heeft Wout van Aert geen kans om de Kristallen Fiets te winnen. Hoe komt dat? Oud-wereldkampioenen in het veld Sven Nys, Paul Herygers, Erwin Vervecken en Mario Declercq leggen uit. Die eerste twee zijn tevens de enige crossers die de prestigieuze trofee ooit in ontvangst mochten nemen.

“Zelf was ik vaak genomineerd voor de Kristallen Fiets, maar ik botste meermaals op Tom Boonen, die fenomenaal was. Als crosser moet je het geluk aan uw zijde hebben dat er dat jaar niemand een indrukwekkende prestatie op de weg levert”, luidt het bij Sven Nys, die tweemaal de Kristallen Fiets (2007 en 2013) veroverde. “Wat nu de doorslag zal geven, is dat Wout van Aert het de laatste tijd wat moeilijker heeft ten opzichte van Mathieu van der Poel. Ook al rijdt hij fantastisch. Mensen vergeten immers dat Van Aert al twee keer wereldkampioen is geworden, hij is de beste crosser die we hebben. Ik zet hem zeker in mijn top 3 voor de Kristallen Fiets”, gaat de ‘Kannibaal van Baal’ verder. “Maar als Gilbert het ondanks zijn geweldige solo in de Ronde van Vlaanderen al moeilijk heeft om de trofee te winnen, dan weet je dat Van Aert eigenlijk zo goed als geen kans maakt.”

“Ik zou het wel doodjammer vinden mocht de Kristallen Fiets -zoals op het Gala van de Flandrien- een apart klassement krijgen. De prijs winnen van een wegrenner, dat is net wat een crosser wil. Je moet dominant zijn en echt flitsen laten zien waar de mensen van achterover vallen. Dan kan je als veldrijder de Kristallen Fiets opstrijken. Ik zeg altijd: de aanhouder wint. Als Van Aert zo blijft presteren, zal hij de trofee ooit wel eens veroveren”, aldus Nys.

Herygers: "Crossers hebben geen kans als een Belg Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix wint"

“Veldrijden wordt nu eenmaal achteruitgeschoven. Ik heb me daar al lang bij neergelegd”, klinkt het bij Paul Herygers, éénmaal winnaar van de Kristallen Fiets. “In 1994 werd ik wereldkampioen in Koksijde en dat jaar schreef Johan Museeuw de Amstel Gold Race op zijn naam. Geen monument, dus kreeg ik toen de Kristallen Fiets. Vrij uniek voor een veldrijder. Maar als er een Belg de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix naar zijn hand zet, dan kan je het als crosser schudden. Dan heb je geen kans om die trofee te grijpen. Zelfs niet als je weet dat Wout van Aert met de DVV-trofee, de Wereldbeker, het BK en het WK bijna alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. Dat is het lot van de crosser.”

Vervecken: "Was gefrustreerd dat ik in 2001 Kristallen Fiets niet kreeg"

“Als crosser heb je het geluk nodig dat er niemand op de weg een grote overwinning behaalt. Daarnaast moest je zelf uitzonderlijk presteren. In 2001 werd ik wereldkampioen en won ik de toenmalige GvA-trofee. Ik was ook nog eens de nummer twee op de wereld, dus ik hoopte toen wel op de Kristallen Fiets. Maar wie kreeg hem toen? Rik Verbrugghe. Terwijl die enkel een rit in de Giro en de Waalse Pijl won. Dat was voor mij frustrerend”, vertelt Erwin Vervecken. “Als er nu iemand een monument op zijn palmares zet, dan moet je je daar als crosser bij neerleggen. Dan maak je geen kans op de trofee. Zoals Wout van Aert nu ook de duimen zal moeten leggen voor Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert.”

Declercq: "Slechts twee veldrijders wonnen ooit Kristallen Fiets. Dat zegt genoeg"

“Wielrennen is heel wat mondialer dan veldrijden. Dus is het ergens wel logisch dat crossers weinig kans maken op de Kristallen Fiets. Dat is in het verleden nog maar twee keer gebeurd dat een veldrijder die trofee kreeg. Met name: Paul Herygers en Sven Nys. Dat zegt genoeg”, aldus Mario Declercq. “En dit jaar hebben er enkelen op de weg geweldig gepresteerd. Ook al is Wout van Aert wereldkampioen, tegen Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert kan hij nu gewoon niet op. Ik weet wat Van Aert meemaakt. Vroeger won ik ook heel wat belangrijke wedstrijden op een jaar, maar dan moest ik toezien hoe Peter Van Petegem de Kristallen Fiets in ontvangst mocht nemen. Of ik daarmee kon leven? Eigenlijk wel, maar dat was vooral omdat hij eens trainingsmaat was.”

