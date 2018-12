Volg woensdag de uitreiking van de Kristallen Fiets 2018 via livestream: bekijk hier reeds de trailer Redactie

01 december 2018

Aanstaande woensdag bekroont Het Laatste Nieuws, in samenwerking met VTM Nieuws, op het 27ste Gala van de Kristallen Fiets in de VTM-studio’s in Vilvoorde de beste Belgische wielrenner en wielrenster van het jaar. U kan de uitreiking vanaf 20u15 volgen via livestreams op hln.be en vtmnieuws.be of op de Facebookpagina’s van beide media.

Hoofdpresentator Merijn Casteleyn krijgt voor het tweede opeenvolgende jaar onze vaste huisanalist Tom Boonen als sidekick. Topfavorieten bij de vrouwen zijn wereldkampioenen Sanne Cant (veldrijden) en Nicky Degrendele (keirin) en titelverdedigster Jolien D’hoore. Bij de mannen stak niemand er dit seizoen echt bovenuit en kondigt zich bijgevolg een razendspannende strijd aan tussen zeker tien kandidaten. Daarbij onder meer Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Thomas De Gendt, Yves Lampaert, Victor Campenaerts, Tiesj Benoot en Tim Wellens. In de rand van de meest prestigieuze wielertrofeeën van het land, worden ook de Jongere van het Jaar, de Teammanager/Ploegleider/Coach van het Jaar en de Helper van het Jaar (Kristallen Zweetdruppel) gehuldigd. Speciaal voor u blikken ex-laureaten Peter Van Petegem, Niels Albert en Tom Steels als copiloot van Tom Boonen in een Porsche 911 GT3 RS op Circuit Zolder vooruit naar de ontknoping in de diverse categorieën. Niet te missen, zoals dit trailertje aangeeft. ‘Ja, gas!’ (JDK)

* Met speciale dank aan Porsche en Circuit Zolder