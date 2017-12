VIDEO: Tom Boonen debuteert als presentator op Kristallen Fiets (maar ook hij weigert zijn geld te zetten op wie die straks wint) Redactie

14u57

Bron: vtmnieuws 0 De drie presentatoren die woensdag alles in goede banen leiden: Maarten Breckx, Tom Boonen en Merijn Casteleyn. Kristallen Fiets Woensdag wordt in Knokke de Kristallen Fiets uitgereikt en de gala-avond zal mee in goede banen geleid worden door Tom Boonen. Hij debuteert aan de zijde van Maarten Breckx en Merijn Casteleyn als presentator van de zaalshow, maar een uitgesproken favoriet voor de eindzege heeft de gewezen spurtbom niet.

"Ik denk dat het wel eens leuk kan worden. Ik probeer nu veel andere dingen uit en zo'n presentatie heb ik nog niet op mij genomen dus we zullen zien of het meevalt of niet. Het zijn allemaal vrienden en collega's, dus het kan wel gezellig worden", aldus Boonen bij vtmnieuws.

Voor Boonen wordt het dus eens iets anders na vele jaren óp de fiets. Zelf won hij de Kristallen Fiets vier keer. Daarmee is hij samen met Philippe Gilbert recordhouder. Als Greg Van Avermaet wint, komt hij wel naast Boonen en Gilbert met 4 overwinningen. Niet toevallig zijn Van Avermaet én Gilbert de twee grote favorieten.