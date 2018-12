VIDEO. Tom Boonen blikt vooruit naar Kristallen Fiets: “Uitgelezen kans voor Wout van Aert” Merijn Casteleyn

02 december 2018

21u19 1

Wout Van Aert is de favoriet om woensdag de Kristallen Fiets te winnen. Dat zegt Tom Boonen, zelf vier keer winnaar van de prijs voor de beste Belgische wielrenner van het jaar. Woensdag is Boonen opnieuw copresentator van het gala. Afgelopen week trok hij naar het circuit van Zolder voor een gesprek met VTM NIEUWS-wielerjournalist Merijn Casteleyn, over de favorieten in alle categorieën. Bij de dames verwacht Boonen dat veldrijdster Sanne Cant de trofee zal pakken, terwijl onze vaste huisanalist Patrick Lefevere Ploegleider van het Jaar ziet worden en Remco Evenepoel Jongere van het Jaar.

Peter Van Petegem, Niels Albert en Tom Steels speelden op het Circuit van Zolder voor copiloot van Boonen in een Porsche 911 GT3 RS. Albert geeft in de reportage alvast aan dat ook hij hoopt op een zege van Wout van Aert. U kan de uitreiking vanaf 20u15 volgen via livestreams op hln.be en vtmnieuws.be of op de Facebookpagina’s van beide media.