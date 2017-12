VIDEO: Kristallen Greg vertrekt met kleine oogjes op stage: "Vier uur geslapen" Mathieu Goedefroy

08u48 0

Luttele uren nadat hij in het casino van Knokke zijn vierde Kristallen Fiets in ontvangst nam, is Greg Van Avermaet vanmorgen op stage vertrokken met zijn ploeg BMC. Op de luchthaven van Antwerpen nam Van Avermaet al om 7 uur het vliegtuig naar Spanje. "Het waren korte uurtjes, ik denk dat ik vier uur geslapen heb", glimlachte Greg bij onze videoman aan de incheckbalie. "Ik ben nog een beetje aan het nagenieten."

rv Greg Van Avermaet vlak voor het vertrek op stage.