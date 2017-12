VIDEO: 'HLN-reporter' Oliver Naesen interviewt boezemvriend Greg (en daar komt humor aan te pas) Mathieu Goedefroy

De vlotste jongen van het peloton was hij al, maar sinds kort is Oliver Naesen ook wielerreporter. Of dat was hij toch één dag lang, speciaal voor deze krant. Samen met onze videoman trok Naesen naar het huis van Greg Van Avermaet, om er zijn beste vriend aan een humoristisch vragenvuur te onderwerpen. "Of ik content ben met het interview? Ge moogt dat nog doen, ja", klonk het na afloop goedkeurend bij het slachtoffer van dienst.

HLN

rv