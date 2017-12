VIDEO: debuut van Boonen als presentator: "Geen dictielessen gevolgd" Mathieu Goedefroy

19u58 0

Zoals elk jaar vult het Gala van de Kristallen Fiets de grote hal van het casino in Knokke met heel wat schoon (wieler)volk. Daarbij onder meer presentator-voor-één-dag Tom Boonen en Miss België Romanie Schotte, die de show stal in een opzichtige glitterjurk. Of Boonen straks ook met een Kempisch accent zal presenteren? Ja, zo blijkt. "Ik denk dat het charmanter is als ik in m'n eigen taal spreek." En ook Romanie Schotte zag het wel goedkomen.

rv Tom Boonen bij onze videoman aan de zijde van Miss België Romanie Schotte