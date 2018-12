Vanavond KRISTALLEN FIETS: onze chef Wielrennen legt uit waarom dit geen verkiezing zoals alle andere wordt Marc Ghyselinck

05 december 2018

05u45 1 Kristallen Fiets We hebben een wereldkampioen. Maar die komt uit het veldrijden en dus is het geen uitgemaakte zaak dat Wout van Aert vandaag de 27ste winnaar van de Kristallen Fiets wordt. In een wielerjaar waarin de grote uitschieters op de weg ontbreken, zijn de kanshebbers talrijk. Krijgen we vanavond een nieuwe naam als opvolger van Greg Van Avermaet?

Tom Dumoulin is maandag verkozen tot ­Nederlands wielrenner van het jaar 2018. En nu zit het er bovenarms op. “Mij is het niet gelukt het afgelopen jaar een dikke vette prijs binnen te halen en Niki en Mathieu wel”, liet Dumoulin enigszins verontschuldigend per videoboodschap weten.

Niki, Terpstra dus, won de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen. Mathieu, van der Poel is dat, werd Nederlands kampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike. ­Dumoulin werd tweede in de Giro, tweede in de Tour, tweede bij het WK tijdrijden. ­Waarom is Tom dan toch de beste geworden, en niet Niki of Mathieu? Daar hebben ze het nu in Nederland over en dat vraagt ook ­Dumoulin zich af.

Geen grote triomf

Zo zie je maar. Vandaag wordt de Kristallen Fiets uitgereikt, dat is de jaarlijkse trofee van deze krant voor de beste Belgische wielrenner van het afgelopen jaar. Als het maar goed afloopt. Want ook deze verkiezing is er geen zoals alle andere, na een atypisch wielerjaar waarin de Belgische coureurs weliswaar veel hebben gewonnen, maar waarin de grote ­triomf ontbrak.

We hebben een wereldkampioen. In Valkenburg pakte Wout van Aert de regenboogtrui voor de derde keer op rij. Peter Sagan heeft dat ook gedaan. Maar Van Aert is Sagan niet. Sagan is drievoudig wereldkampioen op de weg en Van Aert is drievoudig wereld­kampioen veldrijden. Dan heb je voor de Kristallen Fiets een probleem. “Als veldrijder kan je alleen de Kristallen Fiets winnen na een mager jaar op de weg”, zei Van Aert gisteren nog in deze krant.

Eens niet Greg?

Geen Belgische wielrenner werd dit jaar ­wereldkampioen op de weg. Philippe Gilbert is de laatste en dat is ook alweer van 2012 ­geleden. Geen Belg won een monument, ­zoals Greg Van Avermaet in 2017 met Parijs-Roubaix. En niemand werd olympisch kampioen. Zie ook weer Van Avermaet in 2016.

Was dit dan wat Wout van Aert «een mager jaar» noemt? In alfabetische volgorde. Tiesj Benoot won de Strade Bianche. Dat is nog geen klassieker, maar de koers heeft alles om het te worden. Victor Campenaerts is Belgisch en Europees kampioen tijdrijden en pakte in dezelfde discipline brons op het WK. Thomas De Gendt werd bergkoning in Parijs-Nice en de Ronde van Spanje, met World Tour-overwinningen in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië erbovenop. Yves ­Lampaert is de nieuwe Belgische kampioen, hij won ook Dwars door Vlaanderen en hij is met zijn Quick.Step-ploegmaats de laatste wereldkampioen ploegentijdrit. Over de veldrijder Wout van Aert hebben we het gehad. Op de weg heeft Van Aert ook indruk gemaakt, onder meer met een derde plaats in de Strade Bianche en een bronzen medaille bij het EK. Greg Van Avermaet reed in de Tour acht dagen in de gele trui en dat kwam niet omdat hij die cadeau heeft ­gekregen. Er is ook nog Tim Wellens, ritwinnaar in de Giro en met zeven overwinningen Belgisch zegekoning.

Een mager wielerjaar is het niet ­geworden. Niet zomaar heeft België de UCI-landenklassering gewonnen. Dat zal de keuze er niet gemakkelijker op maken. Des te spannender, dat wel. Het Belgische peloton is aan het vervellen, de kans dat voor het eerst in vier jaar een nieuwe naam op de erelijst van de Kristallen Fiets komt, is groot. Greg Van Avermaet zal dat dan jammer vinden, maar de Belgische ­wielerfan kan er alleen maar blij om zijn.