Van een epische solo van 56 km tot een fenomenale krachttoer met een gescheurde nier: levert topjaar Philippe Gilbert Kristallen Fiets op?

Bron: Eigen berichtgeving Het was een stevige gok in augustus 2016, zowel van Patrick Lefevere als van Philippe Gilbert. De toen 34-jarige Ardennees ondertekende in de zomer van vorig jaar een prestatiegericht contract bij Etixx-Quick Step (nu Quick.Step-Floors). Maar de gok pakte uitstekend uit. Gilbert groeide weer naar zijn beste vorm, won onder meer op indrukwekkende wijze de Ronde van Vlaanderen en is daardoor een van de kanshebbers op de Kristallen Fiets, de wielerprijs van Het Laatste Nieuws die hij al vier keer won. Een overzicht van zijn knap seizoen:

Nog niet overtuigend in klassiek openingsweekend

Gilbert bereidde zich via de Ronde van Valencia voor op de klassiekers. Maar overtuigen deed 'Phil' toch nog niet in het openingsweekend van het klassieke voorjaar. Dertiende in de Omloop en 61ste in Kuurne-Brussel-Kuurne: dat deed de Waal ooit beter. Gilbert trok vervolgens naar Parijs-Nice, maar op een vierde plaats in de openingsrit na kon hij ook daar niet helemaal overtuigen.

Geen prima Primavera

Dan maar toeslaan in Milaan-Sanremo? Neen, zo bleek. Gilbert trok op de Cipressa nog wel ten aanval, maar onderweg naar de Poggio kwam alles opnieuw samen en in de absolute finale van de Sint-Jozefsklassieker kon de toenmalige Belgische kampioen geen rol van betekenis spelen. Gilbert werd uiteindelijk 29ste, een teleurstelling. Maar daarna veranderde alles.

Straf Quick.Step-nummertje in Dwars door Vlaanderen

Zijn Primavera-ontgoocheling spoelde Gilbert wel snel door. Vier dagen na Milaan-Sanremo toonde de poulain van Lefevere namelijk dat hij echt wel naar zijn beste vorm aan het groeien was. Zijn ploegmaat Yves Lampaert ging dan wel met de overwinning aan de haal, maar in de achtergrond snelde Gilbert wel knap naar de tweede plaats.

"Wij kunnen niet anders dan heel tevreden zijn met wat er vandaag gepresteerd werd. Eerste en tweede word je niet altijd”, reageerde Gilbert toen na Dwars door Vlaanderen. "Dit geeft een positief gevoel voor wat de komende dagen nog volgt, want de koersen komen eraan in sneltreintempo. Vandaag wisten wij een collectief sterke prestatie netjes af te ronden.”

Dit geeft een positief gevoel voor wat nog komt. De koersen volgen elkaar nu in sneltreintempo op.” Philippe Gilbert na zijn tweede plaats in Dwars door Vlaanderen

Driestrijd in de E3

Twee dagen na Dwars door Vlaanderen bevestigde Gilbert zijn sterke prestatie in de E3 Harelbeke. 'Phil' vocht in de finale een bloedstollend duel uit met bezoemvrienden Greg Van Avermaet (BMC) en Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale). Na een stevig potje blufpoker, was het Naesen die als eerst zijn geduld verloor en begon te sprinten toen Gilbert even niet leek op te letten. Naesen had nog flink wat 'jus' in de benen, maar de Oost-Vlaming viel toch nog stil. Van Avermaet snelde zo nog naar de zege en Gilbert moest -alweer- vrede nemen met de tweede stek.

Eerste zege van het seizoen

Tweede in Dwars door Vlaanderen, tweede in de E3: veel renners zouden er met beide handen voor tekenen. Maar een geboren winnaar als Gilbert slaapt pas écht goed als hij op het hoogste trapje van het podium kan plaatsnemen. En dat mocht hij op 28 maart ook een eerste keer doen. In de eerste rit van de Driedaagse De Panne-Koksijde woekerde de kopman van Quick.Step-Floors met zijn krachten. Hij imponeerde meermaals op de Muur van Geraardsbergen en toonde zich uiteindelijk ook de de sterkste in een duel met Luke Durbridge. Gilbert mocht zo meteen ook de leiderstrui aantrekken en die zou hij uiteindelijk niet meer uit handen geven.

Merckxiaanse prestatie in 'Vlaanderens Mooiste' (zo vond ook de meester zelf)

Maar de beste prestatie van Gilbert moest nog komen. 2 april 2017: het is een dag die 'Phil' én koersminnend België niet snel zullen vergeten. Op 56 kilometer van de aankomst koos Gilbert het hazenpad en uiteindelijk zou niemand zijn achterwiel nog terugzien. De Belgische kampioen, ook geholpen door een val van achtervolgers Sagan, Naesen en Van Avermaet, hield aan de finish uiteindelijk een voorgift van 29 seconden over op 'Gouden Greg'.

Manager Patrick Lefevere noemde het letterlijk “Merckxiaans" en de 'Grootste Aller Tijden' ontkende dat niet. “Dit was er eentje uit de goede oude doos”, zei Eddy Merckx in Het Laatste Nieuws. “Hoed af voor Gilbert. Ik had hem vooraf als favoriet aangeduid, maar je moet het nog altijd doen. Dit was een ongelofelijke prestatie.”

"Op de Oude Kwaremont opende Tom (Boonen, red.) snel", deed Gilbert het verhaal van zijn huzarenstukje. "Ik nam over en toen ik even later omkeek, was ik alleen weg. Via de radio heb ik nog geroepen: 'wat moet ik doen, wat moet ik doen?' Maar ik kreeg geen antwoord. Dus vlamde ik maar vol door. Het deed verdomd pijn, maar ik heb er wel mijn derde monument aan overgehouden. Ik ben, na Claude Criquellion, pas de tweede Waal die de Ronde kan winnen en dat maakt het extra speciaal. Maar dit is toch niet de mooiste zege uit mijn carrière. Dat blijft het WK van 2012 in Valkenburg, zeker omdat ik toen ook de favoriet was."

Via de radio riep ik nog naar de ploegleiding 'wat moet ik doen, wat moet ik doen?' Maar ik kreeg geen antwoord. Dus vlamde ik maar vol door. Gilbert over zijn 'Merckxiaanse' overwinning

Amstel: met scheurtje in nier richting nummer vier

Na zijn waanzinnige Ronde-triomf kon Gilbert even op adem komen. Tien opeenvolgende dagen reed 'Phil' geen koers, maar ook na die korte rustperiode gooide hij hoge ogen. In de Brabantse Pijl werd hij vijftiende, maar vier dagen later verbaasde hij opnieuw vriend en vijand. Tijdens de koers én erna.

Gilbert won voor de vierde keer in zijn carrière de Amstel Gold Race en vooral: hij deed dat met een scheurtje in zijn nier. De wereldkampioen van 2012 kwam al vroeg in de wedstrijd ten val, maar hij verbeet de pijn en sierde uiteindelijk de finale met Michal Kwiatkowski. En Gilbert had duidelijk lessen getrokken uit de E3 Prijs, want na een nieuw potje spierballengerol kon hij ditmaal wél winnen na een enorme machtssprint waarbij hij even verloren spel leek te hebben.

Op het podium was Gilbert nog de grote man - met twee razendsnelle ad fundums vierde hij zijn krachttoer op gepaste wijze -, maar gaandeweg kwam er toch een pijnlijke grimas op zijn gezicht. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk kwam een scheurtje in Gilberts rechternier aan het licht en zijn voorjaar was zo ook ineens voorbij.

Rentree in Baloise Belgium Tour

Het scheurtje in zijn nier hield Gilbert uiteindelijk ruim een maand uit roulatie. Hij hervatte op 24 mei, in de Baloise Belgium Tour. In de tweede rit eindigde Gilbert meteen als tweede, Mathieu van der Poel vloerde hem in de sprint, maar winnen lukte nog niet.

Zwitserse zege, gevierd met frisse duik

Zijn eerste overwinning na zijn blessure pakte Gilbert in de Ronde van Zwitserland. Op 11 juni won hij de tweede rit, met start en aankomst in Cham. Gilbert won de sprint van een uitgedund peloton, voor Patrick Bevin en Anthony Roux. En bij wijze van recuperatie nam 'Phil' na zijn overwinning nog een frisse duik in een Zwitsers meer.

Teleurstelling in België

Op 25 juni stond er opnieuw een belangrijke afspraak in Gilberts agenda: het Belgisch kampioenschap. De Waal verdedigde er zijn Belgische trui, maar in de finale kwam hij niet in het stuk voor. Vanuit de achtergrond zag Gilbert hoe Oliver Naesen naar de titel snelde.

Gilbert noemde het een zwaar BK. “Het was een hele dag koersen", zei hij. "Ik ben zelf ook eens gaan versnellen, maar mij lieten ze niet gaan. Wat verderop was de goede vlucht dan wel een feit en was ik er niet bij. Maar ik vond het wel een mooi Belgisch kampioenschap. Met Oliver hebben we een nieuwe kampioen die net als ik aanvallend rijdt. We zullen de tricolore trui zonder twijfel veel zien.”

Teleurstelling in Frankrijk

Na het BK reed Gilbert de Tour, maar ook daar kon hij niet echt overtuigen. Enkel in de rit met aankomst in Rodez kon hij zich tonen, maar aan de ongenaakbare Matthews was die dag niets te doen. Gilbert werd uiteindelijk vierde in die rit en twee dagen later stapte hij uit de Tour.

Vet van de soep

En Gilberts zwakke Tour leidde ook een minder seizoenseinde in. In de BinckBanck Tour werd hij wel nog tweede in de rit met aankomst in Geraardsbergen, maar daarna bleven prestaties naar het beeld van voorjaar uit. Gilbert reed nog de Bretagne Classic Ouest France, de OVO Energie Tour of Britain, de ploegentijdrit en de wegrit op het WK in Noorwegen, Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije. Maar uitschieters kwamen er niet meer. Met Quick.Step-Floors stelde hij in de ploegentijdrit zelfs ietwat teleur door 'slechts' vierde te worden. Een positieve noot voor 'Phil' was wel dat hij begin augustus zijn contract bij de ploeg van Lefevere met twee jaar kon verlengen, tot 2019.

Gilbert eindigde afgelopen seizoen negen keer op het podium:

Openingsploegentijdrit Ronde van Valencia: 3de

Dwars door Vlaanderen: 2de

E3 Prijs Harelbeke: 2de

Eerste rit Driedaagse De Panne-Koksijde: 1ste

Ronde van Vlaanderen: 1ste

Amstel Gold Race: 1ste

Tweede rit Baloise Belgium Tour: 2de

Tweede rit Ronde van Zwitserland: 1ste

Zevende rit BinckBank Tour: 2de

Gilbert reed in totaal 12.850 wedstrijdkilometers, verdeeld over 78 koersdagen.

