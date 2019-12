Van Aert over moeilijke revalidatie: “Mijn lot lag precies in iemand anders zijn handen” Redactie

04 december 2019

Wout van Aert behoort tot het kransje favorieten om zich vanavond met de Kristallen Fiets tot beste Belgische wielrenner van 2019 te kronen. En zeggen dat zijn jaar er nóg mooier had kunnen uitzien, was hij niet gevallen in de tijdrit van de Tour de France. “Op een gegeven moment was het gewoon elke dag naar de kinesist rijden”, blikt Van Aert terug op zijn revalidatie. “Je hebt geen zicht op wanneer je kan beginnen te trainen of iets kan opbouwen. Mijn lot lag precies in iemand anders zijn handen. Dan is het moeilijk om je motivatie te behouden.”

