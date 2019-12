Van Aert niet ontgoocheld met derde plek: “Remco heeft het niet gestolen” Thomas Lissens

05 december 2019

06u53 0 Kristallen Fiets Wat als die verdomde nadar in Pau niet in de weg had gestaan? Had Wout van Aert dan wél een echte bedreiging kunnen vormen voor Remco Evenepoel? "Dat betwijfel ik. Veel beter doen dan een Tourrit winnen was toch niet gelukt. "

Derde werd Van Aert in de eindafrekening, na Evenepoel en Philippe Gilbert. De kloof met de jongste winnaar ooit van de Kristallen Fiets was best ruim - 166 punten. Het sterkt Van Aert in de gedachte dat hij ook zonder zijn val naast de Kristallen Fiets zou hebben gegrepen. "Het is interessant om er eens over na te denken", vindt Van Aert. "Waarschijnlijk had ik dan nog een paar koersen gereden en was ik nu volop aan het crossen. Maar beter doen dan een Tourrit was niet gelukt. As is verbrand hout, zeggen ze bij ons. (lacht)"

Zijn ritzege in de Tour springt in het oog, maar die zege is uiteraard niet de enige straffe stoot van Van Aert op de weg. Hij was alomtegenwoordig in het voorjaar, zonder evenwel te winnen. Later op het jaar lukte dat dan wél. Twee keer in het Critérium du Dauphiné en twee ritten in de Tour de France - de ploegentijdrit incluis. Op het BK tijdrijden versloeg hij Evenepoel zelfs overtuigend, gisteren waren de rollen omgedraaid.

"Op dié leeftijd: gek"

"Om eerlijk te zijn: ik ben niet teleurgesteld", zei Van Aert. "Evenepoel heeft het niet gestolen, hé. Zijn zege in de Clásica San Sebastián vind ik zelf zijn meest indrukwekkende triomf. Wat hij getoond heeft in het tijdrijden is ook heel knap, maar zo'n inspanning duurt iets minder lang. Daarmee doe ik geen afbreuk aan zijn prestaties natuurlijk. 't Was voor mij gewoon geen verrassing dat hij in het tijdrijden meteen aan de top zou komen. Maar een lange koers als San Sebastián winnen, op dié leeftijd, is gek. Ik lag toen zelf in de zetel te kijken en ik was echt onder de indruk."

Ik ga de komende weken nog goed kunnen gebruiken om sterker te worden. Ik wil toch een bepaald niveau halen voor ik terugkeer Van Aert

Vandaag begint Van Aert aan een nieuw hoofdstuk van zijn revalidatie. De drievoudig wereldkampioen in het veld trekt op stage naar Spanje. Daar gaat hij zich klaarstomen voor zijn terugkeer in competitie, op 27 december in Loenhout. "Ook daar zal ik nog veel in de fitness zitten", haast Van Aert zich. "Maar ik zal wel meer en meer kunnen fietsen. Het liefst zou ik morgen al aan de start van een cross staan. Ik wil erin vliegen en snel weer renner zijn. Maar ik ga de komende weken wel nog goed kunnen gebruiken om sterker te worden en aan mijn conditie te werken. Ik wil toch een bepaald niveau halen voor ik terug in competitie kom en daar zal ik geduldig voor moeten zijn.”