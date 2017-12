Tweevoudig laureaat Sven Nys verkiest Van Avermaet nipt boven Gilbert: "Greg breide een verlengstuk aan zijn fantastisch olympisch jaar" Joeri De Knop

Bron: Eigen berichtgeving 1 BELGA Kristallen Fiets Zelf moet hij vanavond met z’n Anneke met spijt in het hart passen voor het 26ste Gala van de Kristallen Fiets in het Grand Casino Knokke. "Professionele verplichtingen", roept tweevoudig laureaat Sven Nys (2007, 2013) in als geldig excuus. Wat niet betekent dat hij de spannende ontknoping niet met argusogen zal volgen. "Gilbert en Van Avermaet verdienen de trofee allebei", vindt hij. "Maar ik geef Greg toch nipt de voorkeur. Omwille van iets meer regelmaat, iets prominenter aanwezig gedurende het volledige seizoen."

Ook Nys’ handen gingen op 2 april spontaan en enthousiast op elkaar voor de topprestatie van Gilbert in de Ronde van Vlaanderen. "Eigenlijk jammer dat hij met die prestatie toch nog de duimen zou moeten leggen voor de Kristallen Fiets. Want het was écht wel een straf nummer, die solo-uit-de-oude-doos. Je kon dan wel zeggen dat er na de Kwaremont vanalles gebeurde (de val van Sagan, Van Avermaet en Naesen, red.), waardoor het allemaal wat meezat. Maar dat hoort nu eenmaal bij de koers. Ook de achtervolgers stonden onder zware druk."

Van Avermaet sloot, naast zijn indrukwekkende reeks in het Vlaamse voorjaar (Omloop, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix), het seizoen dan weer af als nummer één op de wereldranking en in de UCI WorldTour. Ook dát schat Nys naar waarde. "Als je eindwinnaar wordt van het klassement dat alle renners en wedstrijden op het allerhoogste niveau verenigt, dan zegt dat wel iets. Van Avermaet breide gewoon een verlengstuk aan zijn fantastisch olympisch jaar. Geen evidentie. Dat op zich al, doet me uiteindelijk toch voor hém kiezen."

