Tom Boonen presenteert vanavond mee de Kristallen Fiets en liet Sinterklaas vroeger langskomen: “Ik kon dat regelen met mijn connecties in Spanje” MDB

05 december 2018

11u30

Bron: Qmusic/Joe FM 0 Kristallen Fiets Aan de zijde van VTM-journalist Merijn Casteleyn zal Tom Boonen vanavond in de VTM-studio’s in Vilvoorde de presentatie van de Kristallen Fiets verzorgen. “Ik doe zo’n paar dingen per jaar waarvan ik dacht dat ik het niet zou doen”, verklaarde Boonen bij Qmusic en Joe FM. Omdat zijn woensdagavond zo al goed gevuld was, deed de voormalige wielrenner uit de doeken dat hij een afspraak had gemaakt met Sinterklaas om zijn tweeling Jacqueline en Valentine te verrassen.

Schoenen worden vanavond gezet, morgenochtend zijn ze gevuld. Over heel het land kijken kinderen uit naar de komst van Sinterklaas. Ten huize Boonen gebeurde dat net iets vroeger. “Deze ochtend is de Sint langs geweest”, verklaarde Tom Boonen aan Qmusic. “We hebben er voor gekozen om het een dag vroeger te doen. Ik heb connecties in Spanje en heb dat zo kunnen regelen.” Sinterklaas had een winkeltje bij voor Jacqueline en Valentine. “Ik heb dat nog in allerijl in elkaar mogen vijzen. Best wel wat werk, maar ze waren er heel tevreden mee.”

Naar die andere orde van de dag dan, de Kristallen Fiets. Net zoals vorig jaar zal Tom Boonen als copresentator het gala, waar de beste Belgische renner van het jaar bekroond wordt, in goede banen leiden. “Ik heb vorig jaar een klein stukje van de presentatie meegedaan en dat is goed meegevallen”, vertelde de voormalige wereldkampioen. “Ik doe zo’n paar dingen per jaar waar ik van dacht dat ik het niet zou doen en dit is er een van. Toen ze me het dit jaar opnieuw vroegen, heb ik meteen ja gezegd. Met Merijn klikt het ook heel goed. Het is nog altijd wel een beetje mijn eigen habitat, dus het is niet zo dat ik uit mijn comfortzone moet treden. Ik ken de mensen goed en dan is het wel leuk om af en toe zoiets te doen.”

Bij radiozender Joe FM ging Boonen wat dieper in op de kanshebbers voor de Kristallen Fiets. “Het was een beetje een speciaal jaar”, vertelde Boonen in de ochtendshow van Sven Ornelis. “De toppers waren goed, maar de uitschieters van de voorbije jaren ontbraken wat. De mannen van de tweede rij – als je het zo mag noemen – de goede Belgische renners, hebben echt heel goed gereden. Er is niet echt een nivellering, maar er zijn wel heel veel kanshebbers om de Kristallen Fiets mee naar huis te nemen. Het zal een heel spannende editie worden.”

Wordt het misschien Greg Van Avermaet? De renner van BMC die acht dagen in het geel reed in de Tour de France kan voor de vijfde keer op rij de prijs in de wacht slepen. “Greg heeft nu het probleem van de overvloed van de voorbije jaren. Als je dan gewoon een goed seizoen hebt en de tegenstanders op Belgisch gebied rijden ook goed... Je uitslagen worden natuurlijk afgewogen tegenover dat wat al geweest is. Het zal moeilijk worden voor Greg om zichzelf op te volgen.”

Yves Lampaert dan? De Belgisch kampioen en winnaar van Dwars door Vlaanderen. “Er zijn er nog, het is niet enkel Yves. Er zijn heel wat renners die een goed seizoen achter de rug hebben. Op hun niveau dan. Zoals Yves, hij heeft zich verbeterd en reed telkens betere uitslagen. Dat is een beetje het verschil met de toppers, zoals Greg Van Avermaet. Hij heeft ook een heel goed seizoen gereden, maar tegenover de voorbije jaren was het iets minder. Dan is het moeilijk om stemmen te ronselen voor een verkiezing zoals de Kristallen Fiets. Ik denk dat er een kransje renners - zo’n vier à vijftal - kans maken. Het zal heel spannend worden. Er zal misschien wel een verrassende winnaar kunnen staan.” Ook Wout van Aert, Tim Wellens, Thomas De Gendt en Victor Campenaerts worden bij de favorieten gerekend. Maar wie er uiteindelijk met de Kristallen Fiets aan de haal zal gaan, komen we vanavond te weten.

De livestream van de uitreiking van de Kristallen Fiets kan u hier op HLN.be volgen vanaf 20u15.